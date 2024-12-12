Каким будет 2025 год Змеи для всех знаков: Таро-прогноз для Раков, Львов и других

Карты Таро сказали свое слово: в этом году было всего 12 месяцев или 12 лет в одном лице? 2024 год был размытым — полным взлетов, падений и всего, что между ними.

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Ощущение тяжести мира было неизбежным, неумолимым и утомительным — вот два слова, чтобы описать эту безумную поездку. Во всяком случае, это заставило нас ценить тихие радости и осознавать, что важнее всего. Об этом пишет Elle.

Поскольку год официально подходит к концу, и независимо от того, уже ли вы его полностью прошли и уже приступили к работе, или надеетесь, что лучшее еще впереди, послание ясно: отдышитесь и сосредоточьтесь на то, что вы можете контролировать.

Затем, заглядывая в будущее до 2025 года, речь идет о поиске баланса, сохранении уравновешенности и участии в тех изменениях, которые мы хотим увидеть. Начиная с личного уровня, Таро может дать некоторую информацию, которая поможет вам сориентироваться в том, что может произойти на вашем пути. Прочтите рекомендации в соответствии с вашим знаком зодиака.

Овен

Карта Таро: Королева Жезлов

Королева Жезлов горячо ждет тебя, Овен, и все дело в трансформации. 2025 год станет годом самопознания, освобождения от некоторых запретов и возрождения желаний, которые были похоронены под грудой ожиданий (не все из них ваши). Выгорание — это признак того, что вам нужно скорректировать курс, а не что-то, через что нужно пройти. Отдавайте предпочтение событиям, которые заставят вас чувствовать себя более связанными с самим собой и своей интуицией, и вас будет невозможно остановить.

Телец

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Согласно Десятке Пентаклей, благословения будут поступать к вам в изобилии, Телец, если вы позволите себе перейти в режим получения. Это удача или пришло время позволить сети и ресурсам, которые вы взращивали на протяжении многих лет, действительно удерживать вас, когда вам это нужно? Здесь достаточно всего, так что не позволяйте чувству дефицита заставить вас экономить на себе. Вы этого заслуживаете и, вероятно, тоже это заслужили. Уделяйте приоритетное внимание проведению большего времени со своей семьей и выбранной семьей; ты лучше других знаешь, что вместе лучше.

Близнецы

Карта Таро: Четверка Кубков

Четверка Кубков — ваша карта на предстоящий год, Близнецы, и устаревшие механизмы преодоления трудностей будут для вас в центре внимания. Вы не сможете интеллектуализировать свой путь через жизненные уроки 2025 года. Как вы можете принять разочарование и отвержение? Вместо этого вам придется почувствовать это, чтобы исцелить — это единственный способ испытать необходимый глубокий выдох. Пришло время проверить себя, освободиться от того, что вас удерживает, и начать относиться к себе более серьезно.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков

"Ваше душевное спокойствие – это ключ", – говорит Восьмерка Кубков. Рак, 2025 год — это год, когда красные флаги становится невозможно игнорировать. Понять, когда нужно уйти, не всегда просто, но когда вы знаете, вы узнаете. Сохраните свое психическое здоровье и благополучие и направьте свою энергию на то, что работает для вас. Что, если не получить желаемое — это именно то, что вам нужно, чтобы обрести перспективу, которая изменит все к лучшему? Вы можете переоценить то, что для вас значит успех.

Лев

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Материальный мир будет для тебя в центре внимания, Лев. Ваша карта Таро на 2025 год — Четверка Пентаклей, и все дело в желании быть стабильным, безопасным и защищенным. Похоже, это год, когда вы серьезно начнете инвестировать в свое будущее. Но убедитесь, что вы выделили в своем бюджете немного средств, чтобы жить настоящим моментом. Окончательное обновление — это тонкая настройка баланса между работой и личной жизнью; Подумайте о своих ценностях и приоритетах, а затем стройте их вверх, чтобы обеспечить соответствие своему видению будущему.

Дева

Карта Таро: Король Мечей

Перспектива – это все для вас в 2025 году, Дева. Король Мечей – ваша карта на предстоящий год. Вы от природы проницательны и наблюдательны, но ваши слепые зоны будут выделены. Существует так много возможностей для перемен, и они начинаются с вашего мышления. Еще одна важная тема — общение, и, как бы банально это ни было, речь идет о том, чтобы говорить правду. Когда вы неясны с другими, вы настраиваете их на неудачу. Помните: важно не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите.

Весы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Весы, ваша карта Таро 2025 года — Колесо Фортуны, которое связано с Юпитером, планетой удачи, изобилия и расширения. Ситуация меняется, и вы можете начать видеть отдачу от своих инвестиций. Даже если это не ощутимая финансовая выгода, области вашей жизни, которым вы уделяете свое внимание, имеют огромный потенциал для исцеления. Эта карта говорит: "За год может произойти многое", но что бы ни преподнесла вам жизнь, вы закончите год лучше, чем начали.

Скорпион

Карта Таро: Похоть

Вы привлекаете; не надо гоняться, Скорпион. 2025 год — это ваше приглашение по-новому определить, что для вас значит сила, и принять уязвимость. Вы можете столкнуться с некоторой борьбой за власть, но карта "Похоть" показала вам, что доверие и капитуляция могут стать вашими сверхспособностями в течение следующих двенадцати месяцев. Избавьтесь от необходимости держать ситуацию под контролем. Иногда то, чему вы сопротивляетесь, оказывается именно тем, что вам нужно. Оставайся мягким. Полное погружение в удовольствия и свои желания может открыть для вас что-то.

Стрелец

Карта Таро: Туз Мечей

Согласно Тузу Мечей, 2025 год — это ваш год создания пространства для новизны во многих отношениях, Стрелец. Не позволяйте своему сверхактивному, зависимому от дофамина уму сбить вас с пути. Когда вы прорветесь сквозь шум, именно тогда вас найдут открывающие глаза открытия и моменты падения микрофона. Внимательные и медитативные практики могут дать вам необходимое преимущество, особенно когда вы перегружены и думаете, что слишком заняты. Намеренность может иметь большое значение, поэтому начните так, как вы хотите.

Козерог

Карта Таро: Маг

Козерог, ты раскрываешь свой потенциал. "Волшебник" — это ваше разрешение на полное обязательство поступать по-своему в 2025 году. В этом году все зависит от того, как вы говорите, включая некоторые возможности взять на себя инициативу. Будут моменты, когда вам придется работать с тем, что у вас есть, а иногда, когда то, что вам нужно, будет происходить синхронно — как будто по счастливой случайности, когда вы действительно задействуете свой магнетизм. Позвольте людям поверить в вас; не позволяйте синдрому самозванца или вашему эго испортить хорошую вещь.

Водолей

Карта Таро: Смерть

Ваша карта Таро на 2025 год — Смерть, но она не так мрачна, как вы думаете. Это дает сильное возрождение и потерю энергии; речь идет больше о следующих уровнях, чем о печальных концовках. Это все равно, что очистить омертвевшую кожу, чтобы обнажить мягкую, как у ребенка, гладкость, благодаря которой вы снова почувствуете себя лучше, чем новый. За что вы держались слишком крепко? Для чего освобождение освободит место? Поддаться вымогательству. Возможно, это не то, чего вы хотите, но это то, что должно произойти. Доверься процессу, Водолей.

Рыбы

Карта Таро: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей пришелся вам по душе, Рыбы, и это многообещающие возможности, которые помогут вам чувствовать себя более защищенными и защищенными в 2025 году (и в последующий период). Что для вас значит изобилие? Деньги не всегда могут купить счастье, но знание того, что действительно важно для вас, может обеспечить вам долгосрочный успех. Вы можете обнаружить, что жизнь слаще на медленном пути. Не торопитесь и не позволяйте себе торопиться. Ваша преданность делу и терпение окупятся.