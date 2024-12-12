Яким буде 2025 рік Змії для всіх знаків: Таро-прогноз для Раків, Левів та інших

Карти Таро сказали своє слово: цього року було всього 12 місяців чи 12 років в одній особі? 2024 рік був розмитим — повним злетів, падінь і всього, що між ними.

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Відчуття важкості світу було неминучим, невблаганним і виснажливим — ось два слова, щоб описати цю божевільну поїздку. У всякому разі, це змусило нас цінувати тихі радості й усвідомлювати, що найважливіше. Про це пише Elle.

Оскільки рік офіційно добігає кінця, і незалежно від того, чи вже ви його повністю пройшли й уже взялися за роботу, чи сподіваєтеся, що найкраще ще попереду, послання зрозуміле: відпочити й зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати.

Потім, заглядаючи в майбутнє до 2025 року, йдеться про пошук балансу, збереження врівноваженості та участь у тих змінах, які ми хочемо побачити. Починаючи з особистого рівня, Таро може дати деяку інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися в тому, що може статися на вашому шляху. Прочитайте рекомендації відповідно до вашого знака зодіаку.

Овен

Карта Таро: Королева Жезлів

Королева Жезлів палко чекає на тебе, Овене, і вся справа в трансформації. 2025 рік стане роком самопізнання, звільнення від деяких заборон і відродження бажань, які були поховані під купою очікувань (не всі з них ваші). Вигорання — це ознака того, що вам потрібно скоригувати курс, а не щось, через що потрібно пройти. Віддавайте перевагу подіям, які змусять вас почуватися більш пов'язаними із самим собою та своєю інтуїцією, і вас буде неможливо зупинити.

Телець

Карта Таро: Десятка Пентаклей

Згідно з Десяткою Пентаклей, благословення надходитимуть до вас удосталь, Телець, якщо ви дозволите собі перейти в режим отримання. Це удача чи настав час дозволити мережі та ресурсам, які ви плекали протягом багатьох років, дійсно утримувати вас, коли вам це потрібно? Тут достатньо всього, тож не дозволяйте почуттю дефіциту змусити вас економити на собі. Ви цього заслуговуєте і, ймовірно, теж на це заслужили. Приділяйте пріоритетну увагу проведенню більшого часу зі своєю сім'єю та обраною сім'єю; ти краще за інших знаєш, що разом краще.

Близнята

Карта Таро: Четвірка Кубків

Четвірка Кубків — ваша карта на майбутній рік, Близнюки, і застарілі механізми подолання труднощів будуть для вас у центрі уваги. Ви не зможете інтелектуалізувати свій шлях через життєві уроки 2025 року. Як ви можете прийняти розчарування і відкидання? Замість цього вам доведеться відчути це, щоб зцілити — це єдиний спосіб випробувати необхідний глибокий видих. Настав час перевірити себе, звільнитися від того, що вас утримує, і почати ставитися до себе серйозніше.

Рак

Карта Таро: Вісімка Кубків

"Ваш душевний спокій — це ключ", — каже Вісімка Кубків. Рак, 2025 рік — це рік, коли червоні прапори стає неможливо ігнорувати. Зрозуміти, коли потрібно піти, не завжди просто, але коли ви знаєте, ви дізнаєтеся. Збережіть своє психічне здоров'я і благополуччя та спрямуйте свою енергію на те, що працює для вас. Що, якщо не отримати бажане — це саме те, що вам потрібно, щоб знайти перспективу, яка змінить усе на краще? Ви можете переоцінити те, що для вас означає успіх.

Лев

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Матеріальний світ буде для тебе в центрі уваги, Лев. Ваша карта Таро на 2025 рік — Четвірка Пентаклей, і вся справа в бажанні бути стабільним, безпечним і захищеним. Схоже, це рік, коли ви серйозно почнете інвестувати у своє майбутнє. Але переконайтеся, що ви виділили у своєму бюджеті трохи коштів, щоб жити теперішнім моментом. Остаточне оновлення — це тонке налаштування балансу між роботою та особистим життям; Подумайте про свої цінності та пріоритети, а потім побудуйте їх догори, щоб забезпечити відповідність своєму баченню майбутнього.

Діва

Карта Таро: Король Мечів

Перспектива — це все для вас у 2025 році, Діва. Король Мечів — ваша карта на майбутній рік. Ви від природи проникливі та спостережливі, але ваші сліпі зони будуть виділені. Існує так багато можливостей для змін, і вони починаються з вашого мислення. Ще одна важлива тема — спілкування, і, як би банально це не було, йдеться про те, щоб говорити правду. Коли ви неясні з іншими, ви налаштовуєте їх на невдачу. Пам'ятайте: важливо не те, що ви говорите, а те, як ви це говорите.

Ваги

Карта Таро: Колесо Фортуни

Терези, ваша карта Таро 2025 року — Колесо Фортуни, яке пов'язане з Юпітером, планетою удачі, достатку і розширення. Ситуація змінюється, і ви можете почати бачити віддачу від своїх інвестицій. Навіть якщо це не відчутна фінансова вигода, сфери вашого життя, яким ви приділяєте свою увагу, мають величезний потенціал для зцілення. Ця карта говорить: "За рік може статися багато чого", але що б не піднесло вам життя, ви закінчите рік краще, ніж почали.

Скорпіон

Карта Таро: Похоть

Ви приваблюєте; не треба ганятися, Скорпіон. 2025 рік — це ваше запрошення по-новому визначити, що для вас означає сила, і прийняти вразливість. Ви можете зіткнутися з деякою боротьбою за владу, але карта "Похоть" показала вам, що довіра і капітуляція можуть стати вашими надздібностями протягом наступних дванадцяти місяців. Позбавтеся необхідності тримати ситуацію під контролем. Іноді те, чому ви чините опір, виявляється саме тим, що вам потрібно. Залишайся м'яким. Повне занурення в задоволення і свої бажання може відкрити для вас щось.

Стрілець

Карта Таро: Туз Мечів

Згідно з Тузом Мечів, 2025 рік — це ваш рік створення простору для новизни в багатьох відношеннях, Стрілець. Не дозволяйте своєму надактивному, залежному від дофаміну розуму збити вас зі шляху. Коли ви прорветеся крізь шум, саме тоді вас знайдуть відкриття, що відкривають очі, і моменти падіння мікрофона. Уважні й медитативні практики можуть дати вам необхідну перевагу, особливо коли ви перевантажені й думаєте, що занадто зайняті. Навмисність може мати велике значення, тому почніть так, як ви хочете.

Козоріг

Карта Таро: Маг

Козеріг, ти розкриваєш свій потенціал. "Чарівник" — це ваш дозвіл на повне зобов'язання чинити по-своєму у 2025 році. Цього року все залежить від того, як ви говорите, включно з деякими можливостями взяти на себе ініціативу. Будуть моменти, коли вам доведеться працювати з тим, що у вас є, а іноді, коли те, що вам потрібно, відбуватиметься синхронно — наче завдяки щасливому випадку, коли ви дійсно задієте свій магнетизм. Дозвольте людям повірити у вас; не дозволяйте синдрому самозванця або вашому его зіпсувати гарну річ.

Водолій

Карта Таро: Смерть

Ваша карта Таро на 2025 рік — Смерть, але вона не така похмура, як ви думаєте. Це дає сильне відродження і втрату енергії; йдеться більше про наступні рівні, ніж про сумні кінцівки. Це все одно, що очистити змертвілу шкіру, щоб оголити м'яку, як у дитини, гладкість, завдяки якій ви знову відчуєте себе кращим за нового. За що ви трималися надто міцно? Для чого звільнення звільнить місце? Піддатися здирництву. Можливо, це не те, чого ви хочете, але це те, що має статися. Довірся процесу, Водолій.

Риби

Карта Таро: Туз Пентаклей

Туз Пентаклей припав вам до душі, Риби, і це багатообіцяючі можливості, які допоможуть вам почуватися більш захищеними і захищеними у 2025 році (і в наступний період). Що для вас означає достаток? Гроші не завжди можуть купити щастя, але знання того, що дійсно важливо для вас, може забезпечити вам довгостроковий успіх. Ви можете виявити, що життя солодше на повільному шляху. Не поспішайте і не дозволяйте собі поспішати. Ваша відданість справі й терпіння окупляться.