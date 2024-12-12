Три знака Зодиака, которым стоит отпустить все обиды до конца 2024 года
Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца года. Это позволит им освободиться от негативных эмоций и открыться для новых возможностей.
Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака стоит отпустить все обиды до конца 2024 года.
Рак
Раки часто погружаются в свои эмоции, держась за прошлые обиды. Но оставаться в них — значит упускать возможности, которые подарит конец года. Звезды советуют: отпустите старые переживания, особенно в личной жизни до конца 2024 года. Это освободит место для новых чувств и укрепления отношений.
Скорпион
Год был насыщен конфликтами, и Скорпионы могли ощущать, что их предали или не поняли. Однако удержание обид только истощает вашу энергию. Простите тех, кто ошибся, до конца 2024 и сосредоточьтесь на своих целях — вы почувствуете облегчение и откроете путь к успеху в карьере или новых проектах.
Козерог
Козероги склонны затаивать обиды и двигаться дальше, не закрывая эмоциональных гештальтов. Это может привести к внутреннему напряжению. До конца этого года отпустите старые недоразумения, особенно с друзьями или семьей. Гармония в отношениях принесет больше радости, чем желание быть правым.
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