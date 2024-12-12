Три знаки Зодіаку, яким варто відпустити всі образи до кінця 2024 року

Астрологи розповіли, кому зі знаків Зодіаку варто відпустити всі образи до кінця року. Це дасть їм змогу звільнитися від негативних емоцій і відкритися для нових можливостей.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку варто відпустити всі образи до кінця 2024 року.

Рак

Раки часто занурюються у свої емоції, тримаючись за минулі образи. Але залишатися в них — означає втрачати можливості, які подарує кінець року. Зірки радять: відпустіть старі переживання, особливо в особистому житті до кінця 2024 року. Це звільнить місце для нових почуттів і зміцнення стосунків.

Скорпіон

Рік був насичений конфліктами, і Скорпіони могли відчувати, що їх зрадили або не зрозуміли. Однак утримання образ тільки виснажує вашу енергію. Вибачте тих, хто помилився, до кінця 2024 року і зосередьтеся на своїх цілях — ви відчуєте полегшення і відкриєте шлях до успіху в кар'єрі або нових проєктах.

Козеріг

Козероги схильні затаювати образи і рухатися далі, не закриваючи емоційних гештальтів. Це може призвести до внутрішнього напруження. До кінця цього року відпустіть старі непорозуміння, особливо з друзями або родиною. Гармонія у стосунках принесе більше радості, ніж бажання бути правим.

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