Полнолуние 15 декабря 2024 года: чего ожидать от Холодной Луны
Полнолуние в Близнецах — это период, когда энергия коммуникации, информации и взаимодействия достигает своего пика
Полнолуние в Близнецах или Холодная Луна может стать временем для завершения старых дел, а также периодом повышенной коммуникации. Астролог Анжела Перл рассказала, что сулит нам полнолуние 15 декабря, а также что можно и нельзя делать в этот период.
Полнолуние в Близнецах: когда будет и что это значит
Декабрьское полнолуние традиционно называют Холодной Луной. Так его окрестили племена Северной Америки из-за резкого падения температуры воздуха и холодного света в длинных ночах. В этом месяце Полнолуние пройдет в знаке Близнецов 15 числа в 11:02 по киевскому времени.
Полнолуние в Близнецах — это период, когда энергия коммуникации, информации и взаимодействия достигает своего пика. Этот знак воздушной стихии связан с любознательностью, быстрым мышлением, идеями и контактами. В это время могут активизироваться желания больше общаться, искать ответы на вопросы, получать новые знания и делиться своими мыслями. Однако из-за бурного потока информации и эмоций может быть сложно сконцентрироваться, что иногда приводит к беспокойству или нервозности.
Особенности этого Полнолуния:
- Повышенная эмоциональность в общении. Легко можно понять чужие мотивы или наоборот — запутаться в чужих словах.
- Сильное желание говорить или писать. Это время хорошее для анализа, но стоит быть осторожным с поспешными выводами.
- Интерес к новым возможностям. Могут возникнуть неожиданные идеи, особенно связанные с обучением, планами на будущее или перемещениями.
Чего нельзя делать в Полнолуние в Близнецах:
- Срываться на споры. Энергия Близнецов может подталкивать к импульсивным высказываниям. Важно следить за словами, чтобы не обидеть близких или не пожалеть о сказанном.
- Делать необдуманные выводы. В это время есть риск поверить слухам или принять за правду недостоверную информацию. Лучше тщательно проверять факты.
- Начинать важные проекты. Полнолуние — это завершение и кульминация, а не старт. Сосредоточьтесь на анализе текущих дел.
- Пренебрегать отдыхом. Из-за повышенной активности ума можно почувствовать переутомление. Постарайтесь выделить время на релакс и медитацию.
- Принимать импульсивные решения. Особенно это касается крупных покупок, смены работы или неожиданных переездов. Лучше переждать пару дней.
Используйте это время, чтобы завершить дела, требующие анализа и коммуникации, а также для прояснения ситуации, которая долго оставалась непонятной. Уделите внимание внутренним вопросам: что вы хотите выразить и как это сделать лучше всего.
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