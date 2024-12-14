Повний місяць 15 грудня 2024 року: чого очікувати від Холодного Місяця

Повний місяць у Близнюках — це період, коли енергія комунікації, інформації та взаємодії досягає свого піку

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Повний місяць у Близнюках або Холодний Місяць може стати часом для завершення старих справ, а також періодом підвищеної комунікації. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 15 грудня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Повний місяць у Близнюках: коли буде і що це означає

Грудневу повню традиційно називають Холодним Місяцем. Так його охрестили племена Північної Америки через різке падіння температури повітря і холодне світло в довгих ночах. Цього місяця повний Місяць пройде в знаку Близнюків 15 числа об 11:02 за київським часом.

Повний місяць у Близнюках — це період, коли енергія комунікації, інформації та взаємодії досягає свого піку. Цей знак повітряної стихії пов'язаний із допитливістю, швидким мисленням, ідеями та контактами. У цей час можуть активізуватися бажання більше спілкуватися, шукати відповіді на запитання, отримувати нові знання та ділитися своїми думками. Однак через бурхливий потік інформації та емоцій може бути складно сконцентруватися, що іноді призводить до занепокоєння або нервозності.

Особливості цього повного місяця:

Підвищена емоційність у спілкуванні. Легко можна зрозуміти чужі мотиви або навпаки — заплутатися в чужих словах.

Сильне бажання говорити або писати. Цей час гарний для аналізу, але варто бути обережним із поспішними висновками.

Інтерес до нових можливостей. Можуть виникнути несподівані ідеї, особливо пов'язані з навчанням, планами на майбутнє або переміщеннями.

Чого не можна робити в Повню в Близнюках:

Зриватися на суперечки. Енергія Близнюків може підштовхувати до імпульсивних висловлювань. Важливо стежити за словами, щоб не образити близьких або не пошкодувати про сказане. Робити необдумані висновки. У цей час є ризик повірити чуткам або прийняти за правду недостовірну інформацію. Краще ретельно перевіряти факти. Починати важливі проєкти. Повний місяць — це завершення і кульмінація, а не старт. Зосередьтеся на аналізі поточних справ. Нехтувати відпочинком. Через підвищену активність розуму можна відчути перевтому. Постарайтеся виділити час на релакс і медитацію. Приймати імпульсивні рішення. Особливо це стосується великих покупок, зміни роботи або несподіваних переїздів. Краще перечекати кілька днів.

Використовуйте цей час, щоб завершити справи, які потребують аналізу та комунікації, а також для прояснення ситуації, яка довго залишалася незрозумілою. Приділіть увагу внутрішнім питанням: що ви хочете висловити і як це зробити найкраще.

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