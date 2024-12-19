Карта Таро 2025 года: как узнать свою карту Таро на 2025 год

Выбираем Верховную Жрицу картой Таро 2025 года! Узнайте, почему, как работать с этой картой и как получить свою собственную карту Таро года!

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Верховная Жрица — карта Таро 2025 года

Верховная Жрица — старший аркан Таро, которая представляет: интуицию, тайну и внутреннюю мудрость. Об этом пишет astrostyle.

Таинственная Верховная Жрица появляется как карта Таро 2025 года, именно ее мы вытащили после того, как перемешали колоду Таро.

Карта Жрицы предлагает нам заглянуть внутрь себя и довериться нашей глубочайшей мудрости. Ее присутствие сигнализирует о годе обостренной интуиции, духовного пробуждения и тайн, ожидающих раскрытия.

Фото: Getty Images

По мере того как завеса между сознательным и бессознательным становится тоньше, Верховная Жрица призывает нас настроиться на тихий, направляющий голос души. Мистические прозрения и глубокое самопознание находятся на горизонте и в скрытых сферах вашей психики. В конце концов, астрологическая тема 2025 года — Год Божественного маятника!

Мы дополняем многие наши астрологические чтения картами Таро. Они добавляют нюансов тому, что говорят нам звезды. Они расширяют возможности нашего самоанализа с помощью подсказок и подсказок, например, подсказок в журнале.

Карта Таро 2025 года дает представление об энергиях и темах, которые могут повлиять на вашу жизнь. Сделайте еще один шаг вперед в своем изучении и вытяните свою личную карту Таро 2025 года, как описано ниже.

Найдите свою личную карту Таро 2025 года

Фото: Getty

Чтобы найти свою личную карту года Таро, необходимо выполнить простой расчет, основанный на дате вашего рождения в текущем году.

Ниже приведены шаги по определению вашей карты Таро 2025 года с использованием двух популярных в Таро методологий: одна использует только старшие арканы (карты 0–22), а другая — все карты младших арканов, оставшиеся 56 колоды Таро.

Выбирайте, какой метод вам нравится, в Таро нет правильного или неправильного ответа. Интуиция — ключевой принцип Таро, поэтому выбирайте, какой метод подходит вам, или попробуйте оба!

Этот метод выделяет карты Таро 1–9, которые вы найдете в следующих трех шагах:

1: Объедините числа вашей даты рождения до одной цифры.

Например, если ваша дата рождения 10 мая 2003 г., добавьте:

5 (месяц) + 1 + 0 (день) +2 + 0 + 0 + 3 (год) = 11

Затем сложите цифры полученного результата, чтобы получить одну цифру: 1 + 1 = 2.

2: Добавьте год к вашей однозначной цифре.

Для 2025 года добавьте:

2 (единственная цифра даты вашего рождения) + 2 + 0 + 2 + 5 (год) = 11.

Если в результате получилось двузначное число, сложите цифры, пока не получите однозначное число.

1 + 1 = 2

3. Найдите свою карту Таро 2025 года!

Каждое число от 1 до 9 соответствует старшей карте арканов колоды Таро, указанной ниже. Используя приведенный выше пример, ваша личная карта Таро 2025 года — Верховная Жрица! Какое совпадение!

Маг (Карта 1)

Верховная Жрица (Карта 2)

Императрица (карта 3)

Император (карта 4)

Иерофант (карта 5)

Влюбленные (карта 6)

Колесница (карта 7)

Сила (карта 8)

Отшельник (карта 9)

Обратите внимание, что старших арканов больше, чем перечислено выше: карты с 10 по 22 (Дурак, также известный как карта 0), но они не являются отдельными числами, которые необходимы для определения вашей личной карты Таро года, и не существует математического расчета. уравнение достигнет 0, чтобы эту карту можно было использовать!

Фото: Getty Images

То же, что и метод 1, описанный выше, только вы не сокращаете его до одной цифры и сопоставляете свое число с картами Таро 1–23.

Выполните следующие действия:

1: Объедините цифры даты вашего рождения.

Например, если ваша дата рождения 10 мая 2003 г., добавьте:

5 (месяц) + 1 + 0 (день) +2 + 0 + 0 + 3 (год) = 11

2: Добавьте год к вашей цифре.

Для 2025 года добавьте:

11 (цифра вашей даты рождения) + 2 + 0 + 2 + 5 (год) = 20.

Если ваш номер 23 или больше, сложите отдельные цифры, чтобы получить одну цифру. Например, 2+3=5.

3. Найдите свою карту Таро 2025 года!

Каждое число от 1 до 22 соответствует старшей карте арканов колоды Таро, указанной ниже. Используя приведенные выше примеры, для 20 личной картой Таро является Суд, а для 5 — Иерофант.

Волшебник (Карта 1)

Верховная Жрица (Карта 2)

Императрица (карта 3)

Император (карта 4)

Иерофант (карта 5)

Влюбленные (карта 6)

Колесница (карта 7)

Сила (карта 8)

Отшельник (карта 9)

Колесо Фортуны (карта 10)

Правосудие (карта 11)

Повешенный (карта 12)

Смерть (карта 13)

Умеренность (карта 14)

Дьявол (карта 15)

Башня (карта 16)

Звезда (карта 17)

Луна (карта 18)

Солнце (карта 19)

Суд (карта 20)

Мир (карта 21)

Дурак (карта 22)

Фото: Getty Images

Значение карты Таро на 2025 год.

Как только вы узнаете свою карту Таро 2025 года, вы сможете изучить ее значение.

Изучение значения вашей карты Таро 2025 года может помочь вам понять темы, которые вас могут ожидать в этом году. Изучение энергий, связанных с вашей картой, может помочь понять, как вы ориентируетесь в этих энергиях и решаете любые проблемы, с которыми вы сталкиваетесь.

Таро — один из инструментов самопознания, который вы можете использовать в 2025 году.

Вы можете пойти еще дальше и сделать расклад на год, используя один из предложенных нами раскладов Таро (наши расклады Таро Любви очень популярны!)

Если вы новичок в Таро или хотите получить больше анализа, вы можете обратиться к профессиональному тарологу, потому что интерпретация может различаться. Однако помните, что Таро — это не предсказание того, что произойдет, а руководство о том, как реагировать на происходящее, или ответ на ваш вопрос или ситуацию, с которой вы столкнулись.

Многие люди тоже каждый день вытягивают одну карту Таро и находят это полезным. Вытягивание одной карты — это быстрые и простые показания, которые вы можете использовать в качестве ежедневного руководства. Вытягивание одной карты дает простой ответ или понимание, в то время как расклады Таро более подробные, а ваша личная карта Таро 2025 года представляет вашу тему на год. Вы можете использовать наш рандомайзер Таро (ниже), чтобы вытянуть карту в любое время!

Удачного розыгрыша карт Таро и удачи в 2025 году и далее!

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