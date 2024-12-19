Карта Таро 2025 року: як дізнатися свою карту Таро на 2025 рік

Обираємо Верховну Жрицю картою Таро 2025 року! Дізнайтеся, чому, як працювати з цією картою та як отримати свою власну карту Таро року!

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Верховна Жриця — карта Таро 2025 року

Верховна Жриця — старший аркан Таро, яка представляє: інтуїцію, таємницю і внутрішню мудрість. Про це пише astrostyle.

Таємнича Верховна Жриця з'являється як карта Таро 2025 року, саме її ми дістали після того, як перемішали колоду Таро.

Карта Жриці пропонує нам зазирнути всередину себе та довіритися нашій найглибшій мудрості. Її присутність сигналізує про рік загостреної інтуїції, духовного пробудження і таємниць, що очікують розкриття.

Фото: Getty Images

У міру того як завіса між свідомим і несвідомим стає тоншою, Верховна Жриця закликає нас налаштуватися на тихий голос душі, що спрямовує. Містичні прозріння і глибоке самопізнання перебувають на горизонті й у прихованих сферах вашої психіки. Зрештою, астрологічна тема 2025 року — Рік Божественного маятника!

Ми доповнюємо багато наших астрологічних читань картами Таро. Вони додають нюансів тому, що говорять нам зірки. Вони розширюють можливості нашого самоаналізу за допомогою підказок і підказок, наприклад, підказок у журналі.

Карта Таро 2025 року дає уявлення про енергії і теми, які можуть вплинути на ваше життя. Зробіть ще один крок уперед у своєму вивченні і витягніть свою особисту карту Таро 2025 року, як описано нижче.

Знайдіть свою особисту карту Таро 2025 року

Фото: Getty

Щоб знайти свою особисту карту року Таро, необхідно виконати простий розрахунок, що ґрунтується на даті вашого народження в поточному році.

Нижче наведені кроки з визначення вашої карти Таро 2025 року з використанням двох популярних у Таро методологій: одна використовує тільки старші аркани (карти 0-22), а інша — всі карти молодших арканів, що залишилися 56 колоди Таро.

Обирайте, який метод вам до вподоби, у Таро немає правильної чи неправильної відповіді. Інтуїція — ключовий принцип Таро, тому вибирайте, який метод підходить вам, або спробуйте обидва!

Цей метод виділяє карти Таро 1-9, які ви знайдете в наступних трьох кроках:

1: Об'єднайте числа вашої дати народження до однієї цифри.

Наприклад, якщо ваша дата народження 10 травня 2003 р., додайте:

5 (місяць) + 1 + 0 (день) +2 + 0 + 0 + 3 (рік) = 11

Потім складіть цифри отриманого результату, щоб отримати одну цифру: 1 + 1 = 2.

2: Додайте рік до вашої однозначної цифри.

Для 2025 року додайте:

2 (єдина цифра дати вашого народження) + 2 + 0 + 2 + 2 + 5 (рік) = 11.

Якщо в результаті вийшло двозначне число, складіть цифри, поки не отримаєте однозначне число.

1 + 1 = 2

3. знайдіть свою карту Таро 2025 року!

Кожне число від 1 до 9 відповідає старшій карті арканів колоди Таро, зазначеній нижче. Використовуючи наведений вище приклад, ваша особиста карта Таро 2025 року — Верховна Жриця! Який збіг!

Маг (Карта 1)

Верховна Жриця (Карта 2)

Імператриця (карта 3)

Імператор (карта 4)

Ієрофант (карта 5)

Закохані (карта 6)

Колісниця (карта 7)

Сила (карта 8)

Відлюдник (карта 9)

Зверніть увагу, що старших арканів більше, ніж перераховано вище: карти з 10 по 22 (Дурень, також відомий як карта 0), але вони не є окремими числами, які необхідні для визначення вашої особистої карти Таро року, тож немає математичного розрахунку. рівняння досягне 0, щоб цю карту можна було використовувати!

Фото: Getty Images

Те саме, що й метод 1, описаний вище, тільки ви не скорочуєте його до однієї цифри і зіставляєте своє число з картами Таро 1-23.

Виконайте такі дії:

1: Об'єднайте цифри дати вашого народження.

Наприклад, якщо ваша дата народження 10 травня 2003 р., додайте:

5 (місяць) + 1 + 0 (день) +2 + 0 + 0 + 3 (рік) = 11

2: Додайте рік до вашої цифри.

Для 2025 року додайте:

11 (цифра вашої дати народження) + 2 + 0 + 2 + 2 + 5 (рік) = 20.

Якщо ваш номер 23 або більше, складіть окремі цифри, щоб отримати одну цифру. Наприклад, 2+3=5.

3. знайдіть свою карту Таро 2025 року!

Кожне число від 1 до 22 відповідає старшій карті арканів колоди Таро, зазначеній нижче. Використовуючи наведені вище приклади, для 20 особистою картою Таро є Суд, а для 5 — Ієрофант.

Чарівник (Карта 1)

Верховна Жриця (Карта 2)

Імператриця (карта 3)

Імператор (карта 4)

Ієрофант (карта 5)

Закохані (карта 6)

Колісниця (карта 7)

Сила (карта 8)

Відлюдник (карта 9)

Колесо Фортуни (карта 10)

Правосуддя (карта 11)

Повішений (карта 12)

Смерть (карта 13)

Поміркованість (карта 14)

Диявол (карта 15)

Вежа (карта 16)

Зірка (карта 17)

Місяць (карта 18)

Сонце (карта 19)

Суд (карта 20)

Світ (карта 21)

Дурень (карта 22)

Фото: Getty Images

Значення карти Таро на 2025 рік.

Щойно ви дізнаєтеся свою карту Таро 2025 року, ви зможете вивчити її значення.

Вивчення значення вашої карти Таро 2025 року може допомогти вам зрозуміти теми, які вас можуть очікувати цього року. Вивчення енергій, пов'язаних із вашою картою, може допомогти зрозуміти, як ви орієнтуєтеся в цих енергіях і розв'язуєте будь-які проблеми, з якими ви стикаєтеся.

Таро — один з інструментів самопізнання, який ви можете використовувати у 2025 році.

Ви можете піти ще далі і зробити розклад на рік, використовуючи один із запропонованих нами розкладів Таро (наші розклади Таро Любові дуже популярні!)

Якщо ви новачок у Таро або хочете отримати більше аналізу, ви можете звернутися до професійного таролога, бо інтерпретація може відрізнятися. Однак пам'ятайте, що Таро — це не передбачення того, що станеться, а посібник про те, як реагувати на те, що відбувається, або відповідь на ваше запитання чи ситуацію, з якою ви зіткнулися.

Багато людей теж щодня витягають одну карту Таро і знаходять це корисним. Діставання однієї карти — це швидкі та прості свідчення, які ви можете використовувати в якості щоденного керівництва. Витягування однієї карти дає просту відповідь або розуміння, тоді як розклади Таро більш докладні, а ваша особиста карта Таро 2025 року представляє вашу тему на рік. Ви можете використовувати наш рандомайзер Таро (нижче), щоб витягнути карту в будь-який час!

Вдалого розіграшу карт Таро та удачі у 2025 році й надалі!

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