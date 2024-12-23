Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 23 по 29 декабря 2024 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эта неделя может стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 23-29 декабря стоит быть осторожнее и в чем именно.

Овен

На этой неделе Овнам следует быть внимательнее в отношениях. Ваши импульсивные поступки или резкие слова могут привести к недоразумениям или ссорам с близкими. Постарайтесь контролировать эмоции и обдумывать свои слова, чтобы избежать конфликтов.

Дева

Девам нужно проявить осторожность в финансовых вопросах. Есть вероятность непредвиденных расходов или неудачных покупок. Перед тем как тратить деньги, тщательно проверяйте детали сделок и избегайте импульсивных решений. Планируйте бюджет и следите за мелочами.

Стрелец

У Стрельцов могут возникнуть сложности в рабочей сфере. Возможны недопонимания с коллегами или руководством из-за недостатка ясности в общении. Будьте внимательны к формулировкам и не откладывайте решение вопросов. Уделите внимание деталям и избегайте двойственных фраз.

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