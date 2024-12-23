Что подготовили звезды: подробный прогноз на последнюю неделю 2024 года

Астролог Ания Анима специально для Фокуса поделилась прогнозом на последнюю полную неделю 2024 года. По ее словам, этот период станет временем завершения старых дел, очищения и подготовки к новому году. Чередование благоприятных и неблагоприятных дней позволит эффективно планировать свое время, уделяя внимание как активности, так и внутреннему спокойствию.

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Неделя с 23 по 29 декабря наполнена смешанной энергетикой. Специально для Фокуса астролог Ания Анима озвучила прогноз на последнюю полную неделю 2024 года, в которой она советует избегать важных начинаний в дни с влиянием суток "пустые руки" и использовать благоприятные моменты для заботы о здоровье, завершения дел и творчества.

23 декабря, понедельник

По словам астролога, неделя начинается с легкой, гармоничной энергетики, которая способствует разнообразным начинаниям. Однако после 11:00 наступит период, известный как "сутки пустые руки". Это время для освобождения от долгов — как материальных, так и эмоциональных, а также очищения пространства. Ания Анима уточнила, что новых начинаний или важных решений стоит избегать.

Особенность дня: По словам эксперта, луна сочетается с Кету, усиливая философский настрой и помогая освободиться от страхов и деструктивных мыслей, поэтому этот день идеальный день для медитаций и саморефлексии.

Совет: Избегайте крупных покупок и важных сделок. Сосредоточьтесь на завершении дел.

24 декабря, вторник

Ания Анима уточнила, что до 16:22 продолжается влияние суток "пустые руки", поэтому важных начинаний следует избегать. После этого наступает благоприятный период для заботы о здоровье и занятия спортом.

Рекомендация дня: Физическая активность и работа над телом дадут хорошие результаты. Вторник, управляемый энергией Марса, поддерживает действия, требующие решительности и настойчивости.

25 декабря, среда

Как пояснила эксперт, день благоприятен для лечения и заботы о здоровье. Однако до 19:00 на него влияет Вишти Карана, которая может создавать препятствия и усложнять текущие процессы.

Рекомендация: Избегайте важных решений и уделите время завершению старых дел. Вечером сосредоточьтесь на отдыхе или медитации.

26 декабря, четверг

Четверг особенный благодаря Экадаше — дню духовного очищения и поста. По словам астролога, этот день способствует разгрузке организма, медитациям и восстановлению внутренней гармонии.

Совет дня: Легкое питание или голодание помогут очистить организм перед праздниками. Благоприятное время для краткосрочных задач и завершения дел.

27 декабря, пятница

Как отметила эксперт, энергетика пятницы смешанная. Это день, когда стоит заниматься рутинными делами, но не начинать ничего важного.

Особенность дня: Венера, которая управляет пятницей, способствует гармонии, творчеству и созданию уюта дома. Стоит избегать крупных финансовых решений или покупок.

Рекомендация: Уделите время себе, созданию домашнего уюта и восстановлению сил.

28 декабря, суббота

По словам Ании Анимы, суббота имеет двойной характер: энергетика Сатурна добавляет серьезности, тогда как Венера, которая переходит в знак Водолея, способствует открытости и желанию общаться.

Рекомендация: День хорошо подходит для творчества, общения с друзьями и планирования будущего года. Используйте время для рефлексии и отдыха.

29 декабря, воскресенье

Астрологиня объяснила, что воскресенье отмечается сложной энергетикой из-за влияния суток "пустые руки" и Вишти Карана до 14:20. День неблагоприятен для любых начинаний или активных действий.

Особенность дня: Это предпоследний день лунного цикла, что усиливает чувство истощения и потребность в завершении старых дел.

Рекомендация: Посвятите день очищению пространства, завершению незаконченных задач и заботе о себе. Избегайте перегрузок и найдите время для внутреннего покоя.

Общая рекомендация на неделю

Обобщив астрологический прогноз Ания Анима отметила, что неделя с 23 по 29 декабря 2024 года наполнена чередованием периодов активности и покоя. Используйте благоприятные моменты для творчества, заботы о здоровье и завершения дел. В неблагоприятные дни сосредоточьтесь на внутреннем балансе, медитациях и планировании. Подготовка к новому году будет эффективной, если уделить внимание очищению пространства и мыслей, освобождению от лишнего и гармонизации отношений.

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