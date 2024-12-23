Що підготували зірки: детальний прогноз на останній тиждень 2024 року

Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу поділилася прогнозом на останній повний тиждень 2024 року. За її словами, цей період стане часом завершення старих справ, очищення та підготовки до нового року. Чергування сприятливих і несприятливих днів дозволить ефективно планувати свій час, приділяючи увагу як активності, так і внутрішньому спокою.

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Тиждень із 23 по 29 грудня наповнений змішаною енергетикою. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма озвучила прогноз на останній повний тиждень 2024 року, у який вона радить уникати важливих починань у дні з впливом доби "порожні руки" та використовувати сприятливі моменти для турботи про здоров’я, завершення справ і творчості.

23 грудня, понеділок

За словами астрологині, тиждень починається з легкої, гармонійної енергетики, яка сприяє різноманітним починанням. Однак після 11:00 настане період, відомий як "доба порожні руки". Це час для звільнення від боргів — як матеріальних, так і емоційних, а також очищення простору. Анія Аніма уточнила, що нових починань чи важливих рішень варто уникати.

Особливість дня: За словами експертки, місяць поєднується з Кету, посилюючи філософський настрій і допомагаючи звільнитися від страхів та деструктивних думок, тому цей день ідеальний день для медитацій та саморефлексії.

Порада: Уникайте великих покупок і важливих угод. Зосередьтеся на завершенні справ.

24 грудня, вівторок

Анія Аніма уточнила, що до 16:22 продовжується вплив доби "порожні руки", тому важливих починань слід уникати. Після цього настає сприятливий період для турботи про здоров'я та заняття спортом.

Рекомендація дня: Фізична активність та робота над тілом дадуть хороші результати. Вівторок, керований енергією Марса, підтримує дії, що потребують рішучості та наполегливості.

25 грудня, середа

Як пояснила експертка, день сприятливий для лікування та турботи про здоров'я. Проте до 19:00 на нього впливає Вішті Карана, яка може створювати перешкоди та ускладнювати поточні процеси.

Рекомендація: Уникайте важливих рішень і приділіть час завершенню старих справ. Увечері зосередьтеся на відпочинку або медитації.

26 грудня, четвер

Четвер особливий завдяки Екадаші — дню духовного очищення та посту. За словами астрологині, цей день сприяє розвантаженню організму, медитаціям і відновленню внутрішньої гармонії.

Порада дня: Легке харчування чи голодування допоможуть очистити організм перед святами. Сприятливий час для короткострокових завдань і завершення справ.

27 грудня, п’ятниця

Як зазначила експертка, енергетика п’ятниці змішана. Це день, коли варто займатися рутинними справами, але не розпочинати нічого важливого.

Особливість дня: Венера, яка управляє п’ятницею, сприяє гармонії, творчості та створенню затишку вдома. Варто уникати великих фінансових рішень чи покупок.

Рекомендація: Приділіть час собі, створенню домашнього затишку та відновленню сил.

28 грудня, субота

За словами Анії Аніми, субота має подвійний характер: енергетика Сатурна додає серйозності, тоді як Венера, яка переходить у знак Водолія, сприяє відкритості та бажанню спілкуватися.

Рекомендація: День добре підходить для творчості, спілкування з друзями та планування майбутнього року. Використовуйте час для рефлексії та відпочинку.

29 грудня, неділя

Астрологині пояснила, що неділя відзначається складною енергетикою через вплив доби "порожні руки" та Вішті Карана до 14:20. День несприятливий для будь-яких починань чи активних дій.

Особливість дня: Це передостанній день місячного циклу, що посилює відчуття виснаження і потребу в завершенні старих справ.

Рекомендація: Присвятіть день очищенню простору, завершенню незакінчених завдань і турботі про себе. Уникайте перевантажень і знайдіть час для внутрішнього спокою.

Загальна рекомендація на тиждень

Узагальнивши астрологічний прогноз Анія Аніма зазначила, що тиждень із 23 по 29 грудня 2024 року наповнений чергуванням періодів активності та спокою. Використовуйте сприятливі моменти для творчості, турботи про здоров’я та завершення справ. У несприятливі дні зосередьтеся на внутрішньому балансі, медитаціях та плануванні. Підготовка до нового року буде ефективною, якщо приділити увагу очищенню простору й думок, звільненню від зайвого та гармонізації стосунків.

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