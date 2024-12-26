Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Что успеть до Нового года: рекомендации на 26 декабря от астролога

что сделать 26 декабря советы астролога Ании Анимы как завершить год в гармонии рекомендации астролога на декабрь день очищения 26 декабря что стоит успеть до Нового года
Фото: Getty Images | Что успеть до Нового года

26 декабря — отличный день для очищения, восстановления и заботы о себе. По словам астролога Ании Анимы, этот день поможет не только разгрузить организм, но и восстановить внутреннюю гармонию. Энергия дня способствует легкости, спокойствию и подготовке к новому этапу жизни.

Related video

Последняя неделя года — это время подведения итогов, восстановления сил и подготовки к новому этапу жизни. Как сообщила Фокусу астролог Ания Анима, каждый день этого периода имеет свою уникальную энергетику, которая может помочь завершить год в гармонии и благодарности.

Ключевая тема 26 декабря — очищение, восстановление, легкость.

По словам эксперта, этот день является идеальным для заботы о здоровье, внутреннем спокойствии и облегчения физического и эмоционального состояния.

Что стоит сделать?

  • Перейдите на легкую растительную пищу. Овощи, фрукты и травяные чаи станут отличным выбором для поддержания организма.
  • Попробуйте голодание. Если здоровье позволяет, очищение организма станет полезной практикой, отметила Ания Анима.
  • Примите теплую ванну или контрастный душ. Как отметила астролог, это поможет восстановить силы и расслабиться.
  • Прогуляйтесь на свежем воздухе. Спокойный темп и естественная атмосфера способствуют гармонии.
  • Уменьшите нагрузку. Избегайте лишних физических усилий и эмоциональной перегрузки.

Чего избегать?

  • Тяжелой пищи и переедания.
  • Чрезмерной физической нагрузки.
  • Стрессовых ситуаций и конфликтов.

Совет дня: Как отметила Ания Анима, день очищения — это идеальное время для заботы о своем теле и внутреннем состоянии. Легкость, гармония и спокойствие — ключевые темы сегодня.

Закончите день с благодарностью за прошлый год и мыслями о новых возможностях, добавила эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что стоит успеть с 25 по 31 декабря, чтобы завершить год гармонично.

Кроме этого, Фокус писал, что подготовили звезды: детальный прогноз на последнюю неделю 2024 года.