Что успеть до Нового года: рекомендации на 26 декабря от астролога

26 декабря — отличный день для очищения, восстановления и заботы о себе. По словам астролога Ании Анимы, этот день поможет не только разгрузить организм, но и восстановить внутреннюю гармонию. Энергия дня способствует легкости, спокойствию и подготовке к новому этапу жизни.

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Последняя неделя года — это время подведения итогов, восстановления сил и подготовки к новому этапу жизни. Как сообщила Фокусу астролог Ания Анима, каждый день этого периода имеет свою уникальную энергетику, которая может помочь завершить год в гармонии и благодарности.

Ключевая тема 26 декабря — очищение, восстановление, легкость.

По словам эксперта, этот день является идеальным для заботы о здоровье, внутреннем спокойствии и облегчения физического и эмоционального состояния.

Что стоит сделать?

Перейдите на легкую растительную пищу. Овощи, фрукты и травяные чаи станут отличным выбором для поддержания организма.

Овощи, фрукты и травяные чаи станут отличным выбором для поддержания организма. Попробуйте голодание. Если здоровье позволяет, очищение организма станет полезной практикой, отметила Ания Анима.

Если здоровье позволяет, очищение организма станет полезной практикой, отметила Ания Анима. Примите теплую ванну или контрастный душ. Как отметила астролог, это поможет восстановить силы и расслабиться.

Как отметила астролог, это поможет восстановить силы и расслабиться. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Спокойный темп и естественная атмосфера способствуют гармонии.

Спокойный темп и естественная атмосфера способствуют гармонии. Уменьшите нагрузку. Избегайте лишних физических усилий и эмоциональной перегрузки.

Чего избегать?

Тяжелой пищи и переедания.

Чрезмерной физической нагрузки.

Стрессовых ситуаций и конфликтов.

Совет дня: Как отметила Ания Анима, день очищения — это идеальное время для заботы о своем теле и внутреннем состоянии. Легкость, гармония и спокойствие — ключевые темы сегодня.

Закончите день с благодарностью за прошлый год и мыслями о новых возможностях, добавила эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что стоит успеть с 25 по 31 декабря, чтобы завершить год гармонично.

Кроме этого, Фокус писал, что подготовили звезды: детальный прогноз на последнюю неделю 2024 года.