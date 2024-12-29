Новолуние Козероге 31 декабря 2024 года: чего ожидать и что нельзя делать
В последний день года, 31 декабря, наступит последнее Новолуние этого года в знаке Козерога. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Козероге и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Что значит Новолуние в Козероге и чего ожидать?
Новолуние в Козероге, которое произойдет 31 декабря 2024 года — это время для начала новых проектов и установки долгосрочных целей, особенно в сферах карьеры, амбиций и личной ответственности. Энергия Козерога помогает сосредоточиться на планировании, структурировании и практическом подходе к будущему. Это отличный момент, чтобы задуматься о своих приоритетах, выстроить стратегию и сделать первый шаг к воплощению мечты.
Это Новолуние дает возможность заложить прочный фундамент для изменений. Важную роль играет дисциплина, готовность брать на себя ответственность и работать над собой. Также этот период подходит для размышлений о балансе между обязанностями и личной жизнью, а также для пересмотра подхода к самоорганизации.
Используйте эту энергию, чтобы создать реалистичный план на ближайшие месяцы. Определите, какие шаги помогут вам продвинуться вперед, но не забывайте заботиться о своем здоровье и сохранять эмоциональный баланс. Новолуние в Козероге напоминает: настойчивость и продуманные действия приводят к успеху.
Что можно делать во время Новолуния:
- прощать своих обидчиков;
- подводить итоги;
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чекап (комплексное обследование) организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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