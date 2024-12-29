Новолуние Козероге 31 декабря 2024 года: чего ожидать и что нельзя делать

В последний день года, 31 декабря, наступит последнее Новолуние этого года в знаке Козерога. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, что значит Новолуние в Козероге и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Что значит Новолуние в Козероге и чего ожидать?

Новолуние в Козероге, которое произойдет 31 декабря 2024 года — это время для начала новых проектов и установки долгосрочных целей, особенно в сферах карьеры, амбиций и личной ответственности. Энергия Козерога помогает сосредоточиться на планировании, структурировании и практическом подходе к будущему. Это отличный момент, чтобы задуматься о своих приоритетах, выстроить стратегию и сделать первый шаг к воплощению мечты.

Это Новолуние дает возможность заложить прочный фундамент для изменений. Важную роль играет дисциплина, готовность брать на себя ответственность и работать над собой. Также этот период подходит для размышлений о балансе между обязанностями и личной жизнью, а также для пересмотра подхода к самоорганизации.

Используйте эту энергию, чтобы создать реалистичный план на ближайшие месяцы. Определите, какие шаги помогут вам продвинуться вперед, но не забывайте заботиться о своем здоровье и сохранять эмоциональный баланс. Новолуние в Козероге напоминает: настойчивость и продуманные действия приводят к успеху.

Что можно делать во время Новолуния:

прощать своих обидчиков;

подводить итоги;

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чекап (комплексное обследование) организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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