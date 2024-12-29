Молодик у Козерозі 31 грудня 2024 року: чого очікувати і що не можна робити

В останній день року, 31 грудня, настане останній Молодик цього року в знаку Козерога. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

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Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що означає Молодик у Козерозі та що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Що означає Молодик у Козерозі та чого очікувати?

Молодик у Козерозі, який відбудеться 31 грудня 2024 року, — це час для початку нових проєктів і встановлення довгострокових цілей, особливо у сферах кар'єри, амбіцій та особистої відповідальності. Енергія Козерога допомагає зосередитися на плануванні, структуруванні та практичному підході до майбутнього. Це чудовий момент, щоб замислитися про свої пріоритети, вибудувати стратегію і зробити перший крок до втілення мрії.

Цей Молодик дає можливість закласти міцний фундамент для змін. Важливу роль відіграє дисципліна, готовність брати на себе відповідальність і працювати над собою. Також цей період підходить для роздумів про баланс між обов'язками та особистим життям, а також для перегляду підходу до самоорганізації.

Використовуйте цю енергію, щоб створити реалістичний план на найближчі місяці. Визначте, які кроки допоможуть вам просунутися вперед, але не забувайте піклуватися про своє здоров'я і зберігати емоційний баланс. Молодик у Козерозі нагадує: наполегливість і продумані дії призводять до успіху.

Що можна робити під час Молодика:

прощати своїх кривдників;

підбивати підсумки;

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чекап (комплексне обстеження) організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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