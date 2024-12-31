Нумерология 31 декабря: как энергия этого дня поможет подготовиться к 2025 году

2024 год приближается к своему завершению, и вместе с ним заканчивается девятилетний нумерологический цикл. Нумеролог Валерия Мартыненко рассказывает, что 31 декабря под вибрацией числа 6 идеально подходит для подведения итогов и настройки на новый этап. По ее словам, это день, когда стоит обратить внимание на гармонию в отношениях и подготовиться к трансформациям, которые несет год 2025.

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31 декабря — это время для укрепления связей с близкими, восстановления гармонии и примирения. Нумерологическая вибрация числа 6 способствует заботе, любви и внутреннему очищению. Оставьте место для новых возможностей, готовясь к новым свершениям в следующем году, который будет под вибрацией числа 9 — года завершений и больших перемен. Нумеролог Валерия Мартыненко рассказала об энергетической вибрации последнего дня 2024 года и о том, как эти энергии помогут настроиться на новый цикл в 2025-м.

По словам эксперта, кармический 2024 год подходит к концу, и этот период оказался сложным и насыщенным. Однако 2025 год несет с собой глубокие трансформации, завершается девятилетний нумерологический цикл, и он призывает к подведению итогов, очищению от старого и открытию новых возможностей.

Как пояснила Валерия Мартыненко, 2025 год будет находиться под влиянием числа 9, символизирующего завершение и подготовку к новому началу. Это год, когда мы можем подвести итоги, завершить важные этапы жизни и найти гармонию с самим собой, чтобы встретить новые возможности.

"32025 станет последним годом девятилетнего нумерологического цикла, и его главная цель — помочь нам освободиться от старого, подвести итоги важных этапов и открыть сердце для новых возможностей. Последний день года (31.12.2024) имеет особую вибрацию числа 6. Энергия этого числа акцентирует внимание на гармонии, любви, ответственности и заботе о себе и близких.", — пояснила нумеролог.

По ее словам, этот день идеально подходит для укрепления отношений. Нумеролог советует провести время с семьей или друзьями, показать им свою заботу. Также, она добавила, что энергия шестерки способствует примирению и налаживанию отношений.

Совет на 31 декабря от нумеролога на 31 декабря

Валерия Мартыненок советует использовать этот день для того, чтобы быть рядом с семьей, заняться саморазвитием и мечтами, подготовить себя к новым достижениям. Освободите место для новых идей, анализируйте свой путь и будьте открытыми к новым начинаниям, ведь завершение старого цикла дает возможность для новых побед.

"Подарите себе возможность побыть рядом с родными, почувствовать уют и гармонию. Мечтайте, анализируйте, стройте планы — 31 декабря идеально подходит для подготовки к новым свершениям", — резюмировала нумеролог.

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