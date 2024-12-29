Что положить под елку на Новый год 2025, чтобы привлечь удачу

Новый год — это всегда время надежд, особенно когда речь идёт о годе Змеи, символизирующей мудрость и трансформацию. Специально для Фокуса астролог Ания Анима рассказала, какие талисманы помогут привлечь удачу в 2025 году и почему важно сочетать их с позитивным мышлением и благодарностью.

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Новый год всегда полон ожиданий и надежд, особенно когда речь идет о годе Змеи, символизирующей мудрость и трансформацию. Специально для Фокуса астролог Ания Анима поделилась рекомендациями, которые помогут создать гармонию и привлечь позитивную энергию в 2025 году.

"Новый год — это не только время радости и надежд, но и момент, когда мы стремимся заложить основу для успешного будущего. В ночь с 31 декабря на 1 января 2025 года мы встречаем год Змеи, и в астрологическом контексте он совпадает с восхождением на небе знака Дева. Символика Змеи связана с мудростью, трансформацией и умением эффективно использовать энергию, а знак Девы указывает на порядок, практичность и осознанность", — отметила астролог.

По ее словам, прежде чем говорить о символических предметах

которые можно положить под елку, важно подчеркнуть главное: никакие амулеты или ритуалы не заменят силу позитивного мышления, доброты, благодарности и конструктивного подхода к жизни. Астролог добавила, что энергетика года Змеи будет способствовать тем, кто подходит к жизни с ясным умом и открытым сердцем. Поэтому все, что вы положите под елку, должно нести именно такой заряд.

Талисманы и символы удачи для Нового года 2025

1. Фигурка Змеи. По словам эксперта, этот символ поможет активировать энергию мудрости и гибкости. Она может быть изготовлена из натуральных материалов — дерева, камня или керамики.

2. Зеленый или золотой мешочек с зерном. Как объяснила астролог, зерна символизируют достаток и рост.

3. Монеты и купюры. Ания Анима советует положить под елку несколько блестящих монет или купюру, символизирующую финансовое благополучие.

"Эти предметы — лишь символы, и их эффективность напрямую зависит от вас", — подчеркнула астролог.

Напомним, ранее мы писали, что нельзя делать перед Новым годом Зеленой Змеи: пять рекомендаций.

Кроме этого, Фокус писал, о годе финансовых успехов: кому из знаков Зодиака повезет с деньгами в 2025 году.