Що покласти під ялинку на Новий рік 2025, щоб залучити удачу

Новий рік — це завжди час надій, особливо коли мова йде про рік Змії, що символізує мудрість і трансформацію. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма розповіла, які талісмани допоможуть залучити удачу у 2025 році та чому важливо поєднувати їх із позитивним мисленням і вдячністю.

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Новий рік завжди сповнений очікувань і надій, особливо коли мова йде про рік Змії, що символізує мудрість і трансформацію. Спеціально для Фокусу астрологиня Анія Аніма поділилася рекомендаціями, які допоможуть створити гармонію та залучити позитивну енергію у 2025 році.

"Новий рік — це не лише час радості та надій, але й момент, коли ми прагнемо закласти основу для успішного майбутнього. У ніч із 31 грудня на 1 січня 2025 року ми зустрічаємо рік Змії, і в астрологічному контексті він збігається зі сходженням на небі знаку Діва. Символіка Змії пов'язана з мудрістю, трансформацією та вмінням ефективно використовувати енергію, а знак Діви вказує на порядок, практичність та усвідомленість", — зазначила астрологиня.

За її словами, перш ніж говорити про символічні предме

ти, які можна покласти під ялинку, важливо підкреслити головне: жодні амулети чи ритуали не замінять силу позитивного мислення, доброти, вдячності та конструктивного підходу до життя. Астрологиня додала, що енергетика року Змії сприятиме тим, хто підходить до життя з ясним розумом і відкритим серцем. Тому все, що ви покладете під ялинку, повинно нести саме такий заряд.

Талісмани та символи удачі для Нового року 2025

1. Фігурка Змії. За словами експертки, цей символ допоможе активувати енергію мудрості та гнучкості. Вона може бути виготовлена з натуральних матеріалів — дерева, каменю чи кераміки.

2. Зелений або золотий мішечок із зерном. Як пояснила астрологиня, зерна символізують достаток і зростання.

3. Монети та купюри. Анія Аніма радить покласти під ялинку кілька блискучих монет або купюру, що символізує фінансове благополуччя.

"Ці предмети — лише символи, і їхня ефективність безпосередньо залежить від вас", — наголосила астрологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що не можна робити перед Новим роком Зеленої Змії: п'ять рекомендацій.

Крім цього, Фокус писав, про рік фінансових успіхів: кому зі знаків Зодіаку пощастить із грошима у 2025 році.