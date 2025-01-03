Лунный календарь на январь 2025 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в январе — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в январе 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в январе 2025 года

Новолуние — 29 января;

Растущая Луна — с 1 по 13 января;

Полнолуние — 14 января;

Убывающая Луна — с 15 по 28 января и с 30 по 31 января.

Лунный календарь на январь 2025 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в январе считаются такие даты: 8, 9, 22-23.

Лунный календарь на январь 2025 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных дел в январе считаются 1-3, 17, 30-31 число.

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