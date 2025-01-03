Місячний календар на січень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в січні — розповідаємо далі.

Related video

Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в січні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць року будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в січні 2025 року

Молодик — 29 січня;

Зростальний Місяць — з 1 по 13 січня;

Повний місяць — 14 січня;

Спадний Місяць — з 15 по 28 січня і з 30 по 31 січня.

Місячний календар на січень 2025 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у січні вважаються такі дати: 8, 9, 22-23.

Місячний календар на січень 2025 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих справ у січні вважаються 1-3, 17, 30-31 число.

Також Фокус писав гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2025 року