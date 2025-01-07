Ретроградный Марс и Меркурий в Козероге: что нас ждет с 6 по 12 января

Астролог Валентина Шлыкова озвучила прогноз на первую неделю января 2025 года, в частности рассказала об основных астрологических событиях и рекомендациях, которые помогут настроиться на успешный старт года.

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На этой неделе Луна растет, что дает возможность активизироваться и начать новые дела. Меркурий перейдет в Козерога, что будет способствовать структурированному подходу к работе и организации. В то же время ретроградный Марс продолжает влиять на процессы, замедляя их и требуя более внимательного подхода к решениям. Астролог Валентина Шлыкова поделилась прогнозом на неделю с 6 по 12 января 2025 года, раскрыв главные астрологические тренды и рекомендации для каждого дня.

Главные события с 6 по 12 января

Луна растет. По словам астролога, это идеальное время для активизации, а также для начала новых дел, особенно тех, которые были отложены ранее. Если вы планировали что-то, но не решились, сейчас самое время действовать.

8 января — Меркурий переходит в Козерога. По словам эксперта, это период для систематизации знаний, наведения порядка в документах и работе. Она отмечает, что важно действовать без спешки, быть внимательными к деталям и подходить к задачам структурировано, не отвлекаясь.

Ретроградный Марс (2.12.24 — 27.02.25). Как пояснила Валентина Шлыкова, Марс в ретроградном движении продолжает создавать трудности на старте, повышает риск конфликтов и агрессии, а также замедляет процессы. Эксперт советует подходить к решению вопросов поэтапно, анализировать ошибки и двигаться вперед.

Марс в паре с Нептуном. Астролог отметила, что на этой неделе Марс работает вместе с Нептуном, что может вызвать непредсказуемые события, связанные с водой, природными явлениями, а также с таинственными силами или врагами. Она советует быть внимательными ко всему, что происходит вокруг.

Астрологический разбор по дням

Понедельник — вторник. По словам эксперта эти дни — идеальное время для того, чтобы начать новую жизнь или решительно выйти из праздничной застойной энергии. Она добавила, что вторник особенно подходит для начала чего-то важного. Действуйте самостоятельно, не ждите, пока другие дадут зеленый свет.

Среда — четверг. Валентина Шлыкова отметила, что после активного начала недели — время для отдыха и заземления.

"Уделите внимание финансовым вопросам, пополнению запасов и уходу за телом. Важно обратить внимание на питание", — отмечает эксперт.

Пятница — суббота. По словам астролога, в эти дни акцент на общении — это время для встреч с друзьями, прогулок и общения, которое повысит вашу энергетику. В то же время, эксперт говорит, хотя информации будет много, не позволяйте утонуть в ее потоке.

Воскресенье. Как отметила астролог, это идеальный день для выходного в семейном кругу.

"Приготовьте семейный обед, займитесь комфортом и любимыми занятиями, такими как прогулки по историческим местам или просмотр фильмов. Избегайте перегрузок и не занимайтесь генеральной уборкой", — отметила эксперт.

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