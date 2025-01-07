Ретроградний Марс та Меркурій у Козерогові: що нас чекає з 6 по 12 січня

Астролог Валентина Шликова озвучила прогноз на перший тиждень січня 2025 року, зокрема розповіла про основні астрологічні події та рекомендації, що допоможуть налаштуватись на успішний старт року.

Related video

Цього тижня Місяць зростає, що надає можливість активізуватись і розпочати нові справи. Меркурій перейде в Козерога, що сприятиме структурованому підходу до роботи та організації. Водночас ретроградний Марс продовжує впливати на процеси, сповільнюючи їх і вимагаючи більш уважного підходу до рішень. Астролог Валентина Шликова поділилася прогнозом на тиждень з 6 по 12 січня 2025 року, розкривши головні астрологічні тренди та рекомендації для кожного дня.

Головні події з 6 по 12 січня

Місяць зростає. За словами астрологині, це ідеальний час для активізації, а також для початку нових справ, особливо тих, які були відкладені раніше. Якщо ви планували щось, але не наважились, зараз саме час діяти.

8 січня — Меркурій переходить до Козерога. За словами експертки, це період для систематизації знань, наведення порядку в документах та роботі. Вона наголошує, що важливо діяти без поспіху, бути уважними до деталей і підходити до завдань структуровано, не відволікаючись.

Ретроградний Марс (2.12.24 — 27.02.25). Як пояснила Валентина Шликова, Марс у ретроградному русі продовжує створювати труднощі на старті, підвищує ризик конфліктів та агресії, а також сповільнює процеси. Експертка радить підходити до вирішення питань поетапно, аналізувати помилки та рухатись вперед.

Марс у парі з Нептуном. Астрологиня зазначила, що цього тижня Марс працює разом із Нептуном, що може викликати непередбачувані події, пов'язані з водою, природними явищами, а також з таємничими силами чи ворогами. Вона рабить бутии уважними до всього, що відбувається навколо.

Астрологічний розбір по дням

Понеділок — вівторок. За словами експертки ці дні — ідеальний час для того, щоб розпочати нове життя або рішуче вийти з святкової застійної енергії. Вона додала, що вівторок особливо підходить для початку чогось важливого. Дійте самостійно, не чекайте, поки інші дадуть зелене світло.

Середа — четвер. Валентина Шликова зазначила, що після активного початку тижня – час для відпочинку та заземлення.

"Приділіть увагу фінансовим питанням, поповненню запасів і догляду за тілом. Важливо звернути увагу на харчування", — наголошує експертка.

Пʼятниця — субота. За словами астрологині, ці дні акцент на спілкуванні — це час для зустрічей з друзями, прогулянок та спілкування, яке підвищить вашу енергетику. Водночас, експертка говорить, хоча інформації буде багато, не дозволяйте потонути в її потоці.

Неділя. Як зазначила астролог, це ідеальний день для вихідного в родинному колі.

"Приготуйте сімейний обід, займіться комфортом і улюбленими заняттями, такими як прогулянки історичними місцями або перегляд фільмів. Уникайте перенавантажень і не займайтесь генеральним прибиранням", — зазначила експертка.

Також Фокус писав про гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2025 року