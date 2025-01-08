Календарь красоты на январь 2025 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В январе будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в январе 2025 года.

Лунный календарь красоты на январь 2025 года:

Стрижка и окрашивания волос: 3-9, 9-11, 13-15, 25-27 января

Маникюр и педикюр: 9, 10, 18, 25, 26, 27 января

Похудение: с 15 по 28 января

Удаление пигментных пятен, бородавок: с 15 по 28 января

Эпиляция и депиляция: 3-9, 9-11, 13-15, 25-27 января

Хирургические операции: с 15 по 28 января

Лечение зубов: с 15 по 28 января

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (с 1 по 13 января) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (14 января) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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