Календар краси на січень 2025 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У січні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в січні 2025 року.

Місячний календар краси на січень 2025 року:

Стрижка та фарбування волосся: 3-9, 9-11, 13-15, 25-27 січня

Манікюр і педикюр: 9, 10, 18, 25, 26, 27 січня

Схуднення: з 15 по 28 січня

Видалення пігментних плям, бородавок: з 15 по 28 січня

Епіляція та депіляція: 3-9, 9-11, 13-15, 25-27 січня

Хірургічні операції: з 15 по 28 січня

Лікування зубів: з 15 до 28 січня

Астрологи підкреслюють, що в період Місяця, що зростає (з 1 до 13 січня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (14 січня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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