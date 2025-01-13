Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 13 по 19 января 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им прилив энергии, а также станет периодом реализации желаний.

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Телец

На этой неделе звезды обещают Тельцам всплеск вдохновения и новых возможностей. Особенно в профессиональной сфере: вас могут заметить и предложить что-то, о чем вы давно мечтали. Если давно хотели заявить о себе — действуйте, вас точно услышат. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, которые сделают эту неделю особенно теплой и радостной.

Скорпион

Для Скорпионов это время станет периодом реализации желаний. Вы можете получить неожиданный подарок или важную поддержку от близкого человека. Финансовая удача тоже не обойдет вас стороной: возможен приятный бонус или случайный доход. Эта неделя идеальна для смелых шагов и планирования — звезды будут на вашей стороне.

Стрелец

Энергия Стрельцов будет на пике, и это принесет успех как в делах, так и в романтических начинаниях. Удача будет сопровождать вас в общении: нужные люди окажутся рядом, а полезные знакомства завяжутся сами собой. Если вы давно искали возможности для путешествия или нового начала, сейчас — идеальный момент.

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