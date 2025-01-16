Селена в Раке с 11 января до 12 августа 2025 года: чего ожидать в этот период

11 января Селена, известная как Белая Луна, начала транзит по знаку Рака, который продлится 7 месяцев.

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Селена в Раке: чего ждать в это время?

Селена, или Белая Луна, символизирует защиту, светлую карму, духовные уроки и награды за добрые поступки. Когда Селена проходит через знак Рака, ее энергия становится особенно связанной с темами семьи, дома, заботы и эмоционального благополучия. Этот транзит, с 11 января по 12 августа 2025 года, принесет определенные тенденции и возможности для всех знаков зодиака. Вот основные аспекты этого периода:

Усиление семейных ценностей и заботы

Рак — знак дома, семьи и корней. В этот период многие почувствуют сильное желание укрепить семейные связи, заняться благоустройством дома или уделить больше внимания близким. Это время идеальное для:

Разрешения старых конфликтов внутри семьи.

Создания уюта и гармонии в жилище.

Углубления связи с родителями и предками.

2. Эмоциональная поддержка и исцеление

Селена в Раке помогает исцелять душевные травмы через заботу о себе и других. Это благоприятный период для эмоционального очищения, начала терапии или духовных практик, а также для прощения и отпускания обид.

3. Внутренний рост через заботу

Забота о других будет приносить ощущение внутреннего удовлетворения и духовного роста. Это время, когда добрые дела и проявление милосердия вернутся сторицей.

4. Чувствительность и эмоциональность

Энергия Рака может сделать людей более восприимчивыми и уязвимыми. Важно быть внимательными к своим эмоциям и окружающим. Постарайтесь избегать излишней привязанности или обидчивости, а также использовать творчество, чтобы выразить свои чувства.

Что ждать разным знакам зодиака?

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы): сильная поддержка, эмоциональное обновление, семейное счастье.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог): возможность укрепить материальную базу через заботу о доме и близких.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец): учитесь мягкости и терпению, балансируйте импульсивность с заботой о чувствах других.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей): углубление в семейные связи и раскрытие творческого потенциала через эмоции.

Предостережения этого периода

Старайтесь не застревать в прошлом или избегать перемен из-за страха потерять стабильность. Берегите внутренний баланс, не погружаясь слишком глубоко в проблемы других.

Селена в Раке — время, когда любовь, забота и искренность становятся главными ценностями. Этот период поможет укрепить связи с близкими, найти эмоциональный баланс и создать вокруг себя атмосферу уюта и тепла.

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