Селена в Раку з 11 січня до 12 серпня 2025 року: чого очікувати в цей період

11 січня Селена, відома як Білий Місяць, почала транзит по знаку Рака, який триватиме 7 місяців.

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Астрологиня Марина Скаді розповіла про те, як Селена або Білий Місяць найближчі 7 місяців впливатиме на наше життя.

Селена в Раку: чого чекати в цей час?

Селена, або Білий Місяць, символізує захист, світлу карму, духовні уроки та нагороди за добрі вчинки. Коли Селена проходить через знак Рака, її енергія стає особливо пов'язаною з темами сім'ї, дому, турботи та емоційного благополуччя. Цей транзит, з 11 січня по 12 серпня 2025 року, принесе певні тенденції і можливості для всіх знаків зодіаку. Ось основні аспекти цього періоду:

Посилення сімейних цінностей і турботи

Рак — знак дому, сім'ї та коріння. У цей період багато хто відчує сильне бажання зміцнити сімейні зв'язки, зайнятися благоустроєм будинку або приділити більше уваги близьким. Цей час ідеальний для:

Вирішення старих конфліктів усередині сім'ї.

Створення затишку й гармонії в оселі.

Поглиблення зв'язку з батьками та предками.

2. емоційна підтримка та зцілення

Селена в Раку допомагає зцілювати душевні травми через турботу про себе та інших. Це сприятливий період для емоційного очищення, початку терапії або духовних практик, а також для прощення і відпускання образ.

3. Внутрішнє зростання через турботу

Турбота про інших приноситиме відчуття внутрішнього задоволення та духовного зростання. Це час, коли добрі справи та прояв милосердя повернуться сторицею.

4. Чутливість та емоційність

Енергія Рака може зробити людей більш сприйнятливими і вразливими. Важливо бути уважними до своїх емоцій і оточуючих. Постарайтеся уникати зайвої прихильності або образливості, а також використовувати творчість, щоб висловити свої почуття.

Що чекати різним знакам зодіаку?

Водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби): сильна підтримка, емоційне оновлення, сімейне щастя.

Земні знаки (Телець, Діва, Козеріг): можливість зміцнити матеріальну базу через турботу про дім і близьких.

Вогняні знаки (Овен, Лев, Стрілець): вчіться м'якості й терпіння, балансуйте імпульсивність із турботою про почуття інших.

Повітряні знаки (Близнюки, Терези, Водолій): заглиблення в сімейні зв'язки та розкриття творчого потенціалу через емоції.

Застереження цього періоду

Намагайтеся не застрявати в минулому або уникати змін через страх втратити стабільність. Бережіть внутрішній баланс, не занурюючись занадто глибоко в проблеми інших.

Селена в Раку — час, коли любов, турбота і щирість стають головними цінностями. Цей період допоможе зміцнити зв'язки з близькими, знайти емоційний баланс і створити навколо себе атмосферу затишку і тепла.

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