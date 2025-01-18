Тельцы, Раки и Девы: Таро-прогноз на 19 января для всех знаков

19 января заканчивается святочные дни, когда принято активно гадать на предстоящий период до следующего января. Таро дают советы всем представителям Зодиакального круга.

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Близится окончание святочных дней, когда гадания считаются самыми точными, а грань между мирами — самой тонкой. Издавна 19 января принято гадать. Именно в этот день многие могут сделать прогноз на год или увидеть приметы, которые укажут на скорое развитие событий. Кому и что передадут Таро в дату 19 января 2025 года Змеи.

Таро-прогноз на конец святочных дней 19 января для всех знаков

Овен

Овнам предстоит уйти в духовный поиск: вероятно, без этого не будет дальнейшего движения вперед или выхода на новый уровень. Видимо, рубить с плеча в новых энергиях уже нельзя, придется учиться жить по-новому и действовать с духовностью, исключая агрессию.

Телец

Тельцам удастся таки найти свой заветный "горшочек с золотом"м в 2025 году Змеи. Правда, велика вероятность того, что потратить его придется на семью, а не на эгоистические устремления. Хотя, карта 10 пентаклей настолько хороша, что хватит всем!

Близнецы

Близнецам предстоит одерживать победы или одержать одну, но значимую, способную коренным образом изменить жизненную ситуацию.

Рак

Ракам предстоит новое энергичное начало. это может быть новый проект, новые отношения, новая работа. В любом случае, это наполнит вас энергией и добавит большого энтузиазма в 2025 году Змеи.

Лев

Львам нужно торопиться. В 2025 году — не время медлить. Нужно добиваться всего быстро и стремительно. Стремительность — ваш лейтмотив на этот период.

Дева

Девы будут жить в энергии конкуренции. Им предстоит подтянуть свои "борцовские" скиллы и обрести защитный "панцирь". Не самый простой период: предстоит глубока трансформация.

Весы

Для Весов в этом году будут важную роль играть друзья и люди из прошлого. Предстоит много теплых моментов, когда будет отдыхать душа.

Скорпион

Скорпионам предстоит повеселиться в 2025 году Змеи. Тройка Чаш указывает на нескучное время и хорошую компанию. А так как мы определяем будущее на целый год — задушевные компании в течение года вам обеспечены.

Стрелец

Стрельцы подпишут выгодный контракт или встретят вторую половинку. Союзы и договоренности — ваше кредо на текущий 2025 год".

Козерог

Козероги смогут получить много денег. Это может быть выгодный контракт, богатый жених, или новый выгодный проект, с повышением доходов.

Водолей

Водолеям предстоит научиться жить под давлением, чего они, конечно же, не любят и не хотят. Но такой вам предстоит трансформационный путь после перехода Плутона в ваш знак по Солнцу.

Рыбы

Рыбок ожидают благостные перспективы. Аркан Солнце говорит именно об этом. Рождение ребенка, новый проект, новые горизонты и свет в конце тоннеля. — это все про вас в 2025 году.