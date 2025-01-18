Тельці, Раки та Діви: Таро-прогноз на 19 січня для всіх знаків

19 січня закінчуються святочні дні, коли заведено активно ворожити на майбутній період до наступного січня. Таро дають поради всім представникам Зодіакального кола.

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Наближається закінчення святочних днів, коли ворожіння вважаються найточнішими, а межа між світами — найтоншою. З давніх-давен 19 січня прийнято ворожити. Саме цього дня багато хто може зробити прогноз на рік або побачити прикмети, які вкажуть на швидкий розвиток подій. Кому і що передадуть Таро в дату 19 січня 2025 року Змії.

Таро-прогноз на кінець святочних днів 19 січня для всіх знаків

Овен

Овнам належить зануритися в духовний пошук: імовірно, без цього не буде подальшого руху вперед або виходу на новий рівень. Мабуть, рубати з плеча в нових енергіях уже не можна, доведеться вчитися жити по-новому і діяти з духовністю, виключаючи агресію.

Телець

Тельцям вдасться таки знайти свій заповітний "горщик із золотом "м у 2025 році Змії. Щоправда, велика ймовірність того, що витратити його доведеться на сім'ю, а не на егоїстичні устремління. Хоча, карта 10 пентаклів настільки хороша, що вистачить усім!

Близнюки

Близнюкам належить здобувати перемоги або здобути одну, але значущу, здатну докорінно змінити життєву ситуацію.

Рак

На Раків чекає новий енергійний початок. це може бути новий проєкт, нові стосунки, нова робота. У будь-якому разі, це наповнить вас енергією і додасть великого ентузіазму в 2025 році Змії.

Лев

Левам потрібно поспішати. У 2025 році — не час зволікати. Потрібно домагатися всього швидко і стрімко. Стрімкість — ваш лейтмотив на цей період.

Діва

Діви житимуть в енергії конкуренції. Їм належить підтягнути свої "борцівські" скіли і знайти захисний "панцир". Не найпростіший період: попереду глибока трансформація.

Ваги

Для Терезів цього року важливу роль відіграватимуть друзі та люди з минулого. Буде багато теплих моментів, коли відпочиватиме душа.

Скорпіон

Скорпіонам належить повеселитися у 2025 році Змії. Трійка Чаш вказує на ненудний час і хорошу компанію. А оскільки ми визначаємо майбутнє на цілий рік — задушевні компанії протягом року вам забезпечені.

Стрілець

Стрільці підпишуть вигідний контракт або зустрінуть другу половинку. Союзи та домовленості — ваше кредо на поточний 2025 рік".

Козеріг

Козероги зможуть отримати багато грошей. Це може бути вигідний контракт, багатий наречений, або новий вигідний проєкт із підвищенням доходів.

Водолій

Водоліям доведеться навчитися жити під тиском, чого вони, звичайно ж, не люблять і не хочуть. Але такий на вас чекає трансформаційний шлях після переходу Плутона у ваш знак за Сонцем.

Риби

Рибок очікують милостиві перспективи. Аркан Сонце говорить саме про це. Народження дитини, новий проєкт, нові горизонти і світло в кінці тунелю. — це все про вас у 2025 році.