Астропрогноз на неделю с 20 по 26 января: на что обратить внимание

Астролог Ания Анима составила астропрогноз на неделю с 20 по 26 января 2025 года. По ее словам, этот период будет наполнен как благоприятными моментами, так и определенными астрологическими вызовами. Особое внимание следует уделить изменениям в коммуникациях, влиянию ретроградного Марса и дням с напряженной энергетикой.

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Как рассказала астролог, неделя начнется с легкой энергетики, но Вишти Карана 20 и 24 января может создавать трудности. Марс с 21 января входит в Близнецы, что повлияет на стиль общения. Ания Анима отметила, что 25 января — день с жесткой энергетикой, а 26 января идеально подходит для анализа и планирования. Детеальнее в полном прогнозе Ании Анимы на неделю специально для Фокуса.

20 января, понедельник — астрологический прогноз

День начнется с легкой энергетики, однако, как объяснила Ания Анима, с 6:30 до 20:00 будет действовать Вишти Карана — период, который может создавать препятствия и осложнения. Поэтому не стоит браться за важные дела. Вечер будет благоприятным для отдыха и водных процедур.

21 января, вторник — астрологический прогноз

В этот день энергия способствует улучшению здоровья, но важно помнить о смене знака Марсом. Астролог отметила, что Марс переходит в Близнецы, где будет оставаться до 2 апреля, а до 24 февраля будет находиться в ретроградном движении. Это повлияет на коммуникации, деловую активность и может заставить пересмотреть некоторые подходы к решению задач.

22 января, среда — астрологический прогноз

Энергия дня благоприятна для быстрых дел, коммуникаций и продаж. Как отметила эксперт, Луна в Весах 22 и 23 января способствует деловому общению и совместным проектам. Однако с 12:00 22 января до 14:10 23 января продолжается день "пустые руки", когда лучше отдавать, а не брать, избавляться от лишнего и не начинать новые дела.

"День с довольно благоприятной энергетикой. Это хорошее время для временных и быстрых дел, а также для работы в сфере коммуникаций или продаж. 22 и 23 января Луна в знаке Весов, что способствует деловому общению, налаживанию отношений, коммуникации и реализации совместных проектов. Но! С 22 января 12 часов до 23 января 14.10 продлится день "пустые руки", когда стоит отдавать, а не брать, избавляться от чего-то, расчищать свое пространство, делать пожертвования. Не стоит начинать ничего важного", — пояснила эксперт.

23 января, четверг — астрологический прогноз

В этот день стоит заниматься только текущими делами и рутиной. Астролог Ания Анима объяснила, что энергетика дня смешанная, поэтому важные начинания лучше отложить.

24 января, пятница — астрологический прогноз

День способствует творчеству, искусству и путешествиям, однако с 3:00 до 16:00 будет действовать влияние Вишти Карана, что создает трудности в начинаниях. В то же время, как рассказала эксперт, в этот день Меркурий переходит в знак Козерога, добавляя мышлению логики, практичности и взвешенности.

25 января, суббота — астрологический прогноз

По словам астролога, день имеет жесткую энергетику, поэтому не рекомендуется совершать покупки. Зато благоприятными будут административные дела, духовные практики и самоанализ. Важно также придерживаться очистительных процедур, поскольку в этот день отмечается Экадаши.

26 января, воскресенье- астрологический прогноз

Последний день недели способствует анализу и пересмотру целей, но не подходит для финансовых операций и новых начинаний. Ания Анима отметила, что в этот день можно разобраться в сложных вопросах и избавиться от лишнего, но следует избегать любых финансовых рисков.

Как пояснила астролог, эта неделя будет динамичной и потребует внимательности к астрологическим влияниям. Чтобы избежать недоразумений и трудностей, важно правильно распределить силы и адаптировать свои планы в соответствии с энергетикой каждого дня.

Напомним, ранее мы писали о любовном гороскопе для всех знаков Зодиака на неделю с 20 по 26 января 2025 года.

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