Астропрогноз на тиждень із 20 до 26 січня: на що звернути увагу

Астрологиня Анія Аніма склала астропрогноз на тиждень із 20 до 26 січня 2025 року. За її словами, цей період буде наповнений як сприятливими моментами, так і певними астрологічними викликами. Особливу увагу слід приділити змінам у комунікаціях, впливу ретроградного Марса та дням із напруженою енергетикою.

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Як розповіла астрологиня, тиждень розпочнеться з легкої енергетики, але Вішті Карана 20 та 24 січня може створювати труднощі. Марс із 21 січня входить у Близнюки, що вплине на стиль спілкування. Анія Аніма зазначила, що 25 січня – день із жорсткою енергетикою, а 26 січня ідеально підходить для аналізу та планування. Детеальніше в повному прогнозі Анії Аніми на тиждень спеціально для Фокусу.

20 січня, понеділок — астрологічний прогноз

День розпочнеться з легкої енергетики, однак, як пояснила Анія Аніма, з 6:30 до 20:00 діятиме Вішті Карана – період, що може створювати перешкоди та ускладнення. Тому не варто братися за важливі справи. Вечір буде сприятливим для відпочинку та водних процедур.

21 січня, вівторок — астрологічний прогноз

Цього дня енергія сприяє покращенню здоров’я, але важливо пам’ятати про зміну знака Марсом. Астрологиня зазначила, що Марс переходить у Близнюки, де залишатиметься до 2 квітня, а до 24 лютого перебуватиме в ретроградному русі. Це вплине на комунікації, ділову активність і може змусити переглянути деякі підходи до вирішення завдань.

22 січня, середа — астрологічний прогноз

Енергія дня сприятлива для швидких справ, комунікацій і продажів. Як зазначила експертка, Місяць у Терезах 22 та 23 січня сприяє діловому спілкуванню та спільним проєктам. Однак із 12:00 22 січня до 14:10 23 січня триває день "порожні руки", коли краще віддавати, а не брати, позбуватися зайвого та не розпочинати нові справи.

"День із доволі сприятливою енергетикою. Це гарний час для тимчасових і швидких справ, а також для роботи в сфері комунікацій чи продажів. 22 і 23 січня Місяць у знаку Терезів, що сприяє діловому спілкуванню, налагодженню стосунків, комунікації та реалізації спільних проєктів. Але! Від 22 січня 12 години до 23 січня 14.10 триватиме день "порожні руки", коли варто віддавати, а не брати, позбуватися чогось, розчищувати свій простір, робити пожертви. Не варто розпочинати нічого важливого", — пояснила експертка.

23 січня, четвер — астрологічний прогноз

Цього дня варто займатися лише поточними справами та рутиною. Астрологиня Анія Аніма пояснила, що енергетика дня змішана, тому важливі починання краще відкласти.

24 січня, п’ятниця — астрологічний прогноз

День сприяє творчості, мистецтву та подорожам, однак з 3:00 до 16:00 діятиме вплив Вішті Карана, що створює труднощі у починаннях. Водночас, як розповіла експертка, цього дня Меркурій переходить у знак Козерога, додаючи мисленню логіки, практичності та виваженості.

25 січня, субота — астрологічний прогноз

За словами астрологині, день має жорстку енергетику, тому не рекомендується здійснювати покупки. Натомість сприятливими будуть адміністративні справи, духовні практики та самоаналіз. Важливо також дотримуватися очищувальних процедур, оскільки цього дня відзначається Екадаші.

26 січня, неділя— астрологічний прогноз

Останній день тижня сприяє аналізу та перегляду цілей, але не підходить для фінансових операцій і нових починань. Анія Аніма зазначила, що цього дня можна розібратися в складних питаннях і позбутися зайвого, але слід уникати будь-яких фінансових ризиків.

Як пояснила астрологиня, цей тиждень буде динамічним і вимагатиме уважності до астрологічних впливів. Щоб уникнути непорозумінь і труднощів, важливо правильно розподілити сили й адаптувати свої плани відповідно до енергетики кожного дня.

Нагадаємо, раніше ми писали про любовний гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 20 по 26 січня 2025 року.

Крім цього, Фокус писав, фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 20 по 26 січня 2025 року.