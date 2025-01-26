Лунный календарь на февраль 2025 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в феврале — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в феврале 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц зимы будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в феврале 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;

Полнолуние — 12 февраля;

Убывающая Луна — 13-27 февраля;

Новолуние — 28 февраля.

Лунный календарь на февраль 2025 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в феврале считаются такие даты: 8, 9, 22-23.

Лунный календарь на февраль 2025 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных дел в феврале считаются 1-3, 12, 26-27 число.

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