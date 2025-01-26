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Лунный календарь на февраль 2025 года: какие дни будут благоприятными
Наталья Гулий
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Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в феврале — рассказываем дальше.
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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в феврале 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в последний месяц зимы будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.
Фазы Луны в феврале 2025 года
Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;
Полнолуние — 12 февраля;
Убывающая Луна — 13-27 февраля;
Новолуние — 28 февраля.
Лунный календарь на февраль 2025 года: благоприятные дни
Удачными для важных дел и начинаний в феврале считаются такие даты: 8, 9, 22-23.
Лунный календарь на февраль 2025 года: неблагоприятные дни
Опасными и неблагоприятными для важных дел в феврале считаются 1-3, 12, 26-27 число.
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