Місячний календар на лютий 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в лютому — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в лютому 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в останній місяць зими будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в лютому 2025 року

Місяць, що зростає, — з 1 по 11 лютого;

Повний місяць — 12 лютого;

Місяць, що спадає, — 13-27 лютого;

Молодик — 28 лютого.

Місячний календар на лютий 2025 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у лютому вважаються такі дати: 8, 9, 22-23.

Місячний календар на лютий 2025 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих справ у лютому вважаються 1-3, 12, 26-27 число.

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