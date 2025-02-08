Раки, Девы и Близнецы: знаки, которым точно повезет до конца февраля 2025

Удача повернется лицом или оставит позади жаждущих ее внимания? Рассматриваем на картах Таро.

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Последний месяц зимы всегда самый трудный, ведь нужно не только пережить не самое приятное погодное обострение, которое, как правило, наступает в феврале, но и добром здравии дождаться весны. Однако, февраль — не повод для хандры и в этот месяц тоже может прийти везение и счастья, как в любой другой период. Разбираемся, кому точно повезет в оставшиеся три недели зимы 2025.

Овен

Овнам, скорее всего повезет и они обретут новые смыслы. Новые горизонты и начинания. Придет помощь от друзей или членов семьи. Хороший шанс, который точно можно назвать везением!

Телец

Тельцы. это — не ваше время. Все будет затягиваться и тянуться донельзя. У вас появится хороший шанс решить задачи в марте, несмотря на ретро планеты. А вот февраль 2025 — не ваш месяц.

Близнецы

Близнецам будет везти по-крупному! Удачные союзы, хорошие встречи, радость общения и новизны. Если долгое время что-то оттягивали и не начинали — самое время начать!

Рак

Раки, как ни странно, будут полны энергии и позитива. К вам буквально прибежит удача. В этом будет "виноват" ваш выскоий энергетический ресурс, способный расшевелить всех и вся.

Лев

Львам придут деньги, внезапно и неожиданно. Возможно вам их даст мужчина:муж, партнер или друг.

Дева

У Дев намечается прорыв в делах, в отличие от Тельцов. Все, что долго не решалось — обретет решения и везение! Главное — вовремя синхронизироваться с обстоятельствами и распознать удачу.

Весы

Весы, вам все карты в руки! Плодородие, хорошие финансовые дела, радость общения с друзьями и многочисленные факторы везения — все ваше до конца февраля 2025, не пропустите!

Скорпион

У Скорпионов произойдут какие-то жизненно важные события, буквально решающие. Это — не время везения, скорее — завершения старых дел и планов на будущее. Что-то сильно для вас изменится.

Стрелец

У Стрельцов будет много конфликтов и вообще — фон месяца не самый позитивный. Лучше начаться заниматься разрешением ситуаций, требующих внешнего вмешательства, вы сами сейчас — далеко не источник везения.

Козерог

Козерогов будут одолевать страхи неудачи, поэтому дела будут двигаться с трудом. Похоже, вам придется найти время для восстановления душевного равновесия, а уже потом — дожидаться удачи.

Водолей

Водолеи придут в состояние экономии финансов и низкой ресурсности. С удаче придется немного повременить. В общем и целом, энергии месяца указывают скорее на общий "режим экономии", чем на период везения.

Рыбы

Рыбы, пришло ваше время. Видимо, вам перед Днем рождения февраль готов "отсыпать" счастливых событий! начинайте, встречайте, стройте планы. Делайте все, что давно откладывали, удача — на вашей стороне.