Раки, Діви та Близнюки: знаки, яким точно пощастить до кінця лютого 2025 року

Удача повернеться обличчям чи залишить позаду тих, хто прагне її уваги? Розглядаємо на картах Таро.

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Останній місяць зими завжди найважчий, адже потрібно не тільки пережити не найприємніше погодне загострення, яке, як правило, настає в лютому, а й у доброму здоров'ї дочекатися весни. Однак, лютий — не привід для нудьги і в цей місяць теж може прийти везіння і щастя, як у будь-який інший період. Розбираємося, кому точно пощастить у решту три тижні зими 2025.

Овен

Овнам, найімовірніше, пощастить і вони знайдуть нові смисли. Нові горизонти і починання. Прийде допомога від друзів або членів сім'ї. Хороший шанс, який точно можна назвати везінням!

Телець

Тельці. це — не ваш час. Усе буде затягуватися і тягнутися донезмоги. У вас з'явиться хороший шанс вирішити завдання в березні, незважаючи на ретро планети. А ось лютий 2025 року — не ваш місяць.

Близнюки

Близнюкам щаститиме по-крупному! Вдалі союзи, хороші зустрічі, радість спілкування і новизни. Якщо довгий час щось відтягували і не починали — саме час почати!

Рак

Раки, як не дивно, будуть сповнені енергії та позитиву. До вас буквально прибіжить удача. У цьому буде "винен" ваш високий енергетичний ресурс, здатний розворушити всіх і вся.

Лев

Левам прийдуть гроші, раптово і несподівано. Можливо вам їх дасть чоловік: чоловік, партнер або друг.

Діва

У Дів намічається прорив у справах, на відміну від Тельців. Усе, що довго не вирішувалося — знайде рішення і везіння! Головне — вчасно синхронізуватися з обставинами і розпізнати удачу.

Ваги

Терези, вам усі карти в руки! Родючість, хороші фінансові справи, радість спілкування з друзями і численні чинники везіння — все ваше до кінця лютого 2025 року, не пропустіть!

Скорпіон

У Скорпіонів відбудуться якісь життєво важливі події, буквально вирішальні. Це — не час везіння, радше — завершення старих справ і планів на майбутнє. Щось сильно для вас зміниться.

Стрілець

У Стрільців буде багато конфліктів і взагалі — фон місяця не найпозитивніший. Краще почати займатися вирішенням ситуацій, що вимагають зовнішнього втручання, ви самі зараз — далеко не джерело везіння.

Козеріг

Козерогів долатимуть страхи невдачі, тому справи рухатимуться насилу. Схоже, вам доведеться знайти час для відновлення душевної рівноваги, а вже потім — чекати удачі.

Водолій

Водолії прийдуть у стан економії фінансів і низької ресурсності. З удачею доведеться трохи почекати. Загалом енергії місяця вказують радше на загальний "режим економії", ніж на період везіння.

Риби

Риби, настав ваш час. Мабуть, вам перед Днем народження лютий готовий "відсипати" щасливих подій! починайте, зустрічайте, будуйте плани. Робіть усе, що давно відкладали, удача — на вашому боці.