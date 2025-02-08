Подарки судьбы: кому из знаков Зодиака повезет до конца зимы

До конца зимы удача особенно благосклонна будет к Тельцам, Львам и Рыбам. Вселенная будет на их стороне в сфере личного роста, а также в вопросах любви и вдохновения.

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Последние дни зимы могут стать удачным периодом в жизни лишь для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому в ближайшие недели стоит ждать неожиданных успехов.

Телец

До конца зимы Тельцам сопутствует удача в карьере и финансах. Ваши усилия наконец принесут результат: возможны повышение, выгодные сделки или неожиданный денежный бонус. Если вы давно задумывались о смене работы или старте собственного дела, звезды дают вам зеленый свет. Главное — не сомневаться в себе.

Лев

Для Львов этот период — время любви и вдохновения. У одиноких представителей знака есть все шансы встретить человека, который перевернет их мир. А если у вас уже есть пара, отношения выйдут на новый уровень доверия и гармонии. Также зима принесет творческий подъем — используйте его, чтобы реализовать давние мечты.

Рыбы

До конца зимы вселенная будет на вашей стороне в вопросах личного роста. Вы можете почувствовать прилив сил, решимость действовать и наконец разорвать связи с тем, что вас тяготит. Возможны неожиданные приятные знакомства, которые сыграют важную роль в будущем. Кроме того, интуиция подскажет вам верное направление — слушайте себя.

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