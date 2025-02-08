Подарунки долі: кому зі знаків Зодіаку пощастить до кінця зими

До кінця зими удача особливо прихильна буде до Тельців, Левів і Риб. Всесвіт буде на їхньому боці у сфері особистого зростання, а також у питаннях кохання і натхнення.

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Останні дні зими можуть стати вдалим періодом у житті лише для деяких знаків Зодіаку. Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому найближчими тижнями варто чекати несподіваних успіхів.

Телець

До кінця зими Тельців супроводжує удача в кар'єрі та фінансах. Ваші зусилля нарешті принесуть результат: можливі підвищення, вигідні угоди або несподіваний грошовий бонус. Якщо ви давно замислювалися про зміну роботи або старт власної справи, зірки дають вам зелене світло. Головне — не сумніватися в собі.

Лев

Для Левів цей період — час кохання і натхнення. У самотніх представників знака є всі шанси зустріти людину, яка переверне їхній світ. А якщо у вас уже є пара, стосунки вийдуть на новий рівень довіри і гармонії. Також зима принесе творче піднесення — використайте його, щоб реалізувати давні мрії.

Риби

До кінця зими всесвіт буде на вашому боці в питаннях особистого зростання. Ви можете відчути прилив сил, рішучість діяти і нарешті розірвати зв'язки з тим, що вас обтяжує. Можливі несподівані приємні знайомства, які відіграють важливу роль у майбутньому. Крім того, інтуїція підкаже вам правильний напрямок — слухайте себе.

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