Снежная Луна 12 февраля 2025: что нам принесет это полнолуние
Снежной Луной называют февральское полнолуние, которое начнется уже завтра. Как это повлияет на нас и почему так называют? Вот что говорят астрологи.
Астролог Анжела Перл рассказала, когда произойдет Снежная луна, в каком знаке, чего нам ждать и как использовать энергетику этого Полнолуния.
Снежная Луна 12 февраля 2025: что нам принесет это полнолуние
12 февраля 2025 года на небосклоне засияет Снежная Луна – так называют февральское полнолуние, символизирующее завершение зимнего цикла. Это время особенной энергетики, которая может повлиять на наше внутреннее состояние, эмоции и жизненные решения. Разбираемся, что принесет это астрономическое явление.
Чем особенная Снежная Луна?
Февральское полнолуние традиционно связывают с очищением, завершением старых этапов и подготовкой к весне. В 2025 году оно произойдет в знаке Льва, что усилит его влияние на личность, уверенность в себе и стремление к самовыражению.
Главные темы этого полнолуния:
- желание быть в центре внимания, стремление к признанию;
- усиление эмоций, всплеск страсти и чувств;
- осознание своих истинных желаний и потребностей;
- важные решения, связанные с личной жизнью и карьерой.
Как использовать энергетику полнолуния?
- Отпустите старое. Время избавиться от всего, что больше не приносит радости.
- Проявите себя. Если давно мечтали о новом проекте или смене имиджа – действуйте!
- Будьте осторожны с эмоциями. Не позволяйте импульсивности разрушить важные отношения.
- Проведите ритуалы очищения. Полезны медитации, свечи, практики благодарности.
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