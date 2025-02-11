Снежной Луной называют февральское полнолуние, которое начнется уже завтра. Как это повлияет на нас и почему так называют? Вот что говорят астрологи.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда произойдет Снежная луна, в каком знаке, чего нам ждать и как использовать энергетику этого Полнолуния.

Снежная Луна 12 февраля 2025: что нам принесет это полнолуние

12 февраля 2025 года на небосклоне засияет Снежная Луна – так называют февральское полнолуние, символизирующее завершение зимнего цикла. Это время особенной энергетики, которая может повлиять на наше внутреннее состояние, эмоции и жизненные решения. Разбираемся, что принесет это астрономическое явление.

Чем особенная Снежная Луна?

Февральское полнолуние традиционно связывают с очищением, завершением старых этапов и подготовкой к весне. В 2025 году оно произойдет в знаке Льва, что усилит его влияние на личность, уверенность в себе и стремление к самовыражению.

Главные темы этого полнолуния:

желание быть в центре внимания, стремление к признанию;

усиление эмоций, всплеск страсти и чувств;

осознание своих истинных желаний и потребностей;

важные решения, связанные с личной жизнью и карьерой.

Как использовать энергетику полнолуния?

Отпустите старое. Время избавиться от всего, что больше не приносит радости. Проявите себя. Если давно мечтали о новом проекте или смене имиджа – действуйте! Будьте осторожны с эмоциями. Не позволяйте импульсивности разрушить важные отношения. Проведите ритуалы очищения. Полезны медитации, свечи, практики благодарности.

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