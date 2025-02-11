Сніговим Місяцем називають лютневу повню, яка почнеться вже завтра. Як це вплине на нас і чому так називають? Ось що кажуть астрологи.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли станеться Сніговий Місяць, у якому знаку, на що нам чекати і як використати енергетику цього повного Місяця.

Сніговий Місяць 12 лютого 2025 року: що нам принесе цей повний місяць

12 лютого 2025 року на небосхилі засяє Сніговий Місяць — так називають лютневу повню, що символізує завершення зимового циклу. Це час особливої енергетики, яка може вплинути на наш внутрішній стан, емоції та життєві рішення. Розбираємося, що принесе це астрономічне явище.

Чим особливий Сніговий Місяць?

Лютневий повний місяць традиційно пов'язують з очищенням, завершенням старих етапів і підготовкою до весни. У 2025 році він відбудеться у знаку Лева, що посилить його вплив на особистість, упевненість у собі та прагнення до самовираження.

Головні теми цього повного місяця:

бажання бути в центрі уваги, прагнення до визнання;

посилення емоцій, сплеск пристрасті та почуттів;

усвідомлення своїх справжніх бажань і потреб;

важливі рішення, пов'язані з особистим життям і кар'єрою.

Як використовувати енергетику повного місяця?

Відпустіть старе. Час позбутися всього, що більше не приносить радості. Проявіть себе. Якщо давно мріяли про новий проєкт або зміну іміджу — дійте! Будьте обережні з емоціями. Не дозволяйте імпульсивності зруйнувати важливі стосунки. Проведіть ритуали очищення. Корисні медитації, свічки, практики подяки.

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