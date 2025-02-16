Календарь красоты на вторую половину февраля 2025 года: когда делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В феврале будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине февраля 2025 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину февраля 2025 года:

Стрижка и окрашивания волос: 25-27 февраля

Маникюр и педикюр: 18, 25, 26, 27 января

Похудение: по 27 февраля

Удаление пигментных пятен, бородавок: с 13 по 27 февраля

Эпиляция и депиляция: 25-27 февраля

Хирургические операции: с 13 по 27 февраля

Лечение зубов: с 13 по 27 февраля

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