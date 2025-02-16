Календар краси на другу половину лютого 2025 року: коли робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У лютому буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в другій половині лютого 2025 року.

Місячний календар краси на другу половину лютого 2025 року:

Стрижка та фарбування волосся: 25-27 лютого

Манікюр і педикюр: 18, 25, 26, 27 січня

Схуднення: до 27 лютого

Видалення пігментних плям, бородавок: з 13 по 27 лютого

Епіляція та депіляція: 25-27 лютого

Хірургічні операції: з 13 по 27 лютого

Лікування зубів: з 13 до 27 лютого

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