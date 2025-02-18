Как знаки Зодиака переживают расставание: кто страдает, а кто сразу идет дальше

Расставание — испытание для каждого, но знаки Зодиака переживают его по-разному. Астрологи рассказали, кто долго страдает, а кто мгновенно переключается на новую любовь.

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Овен

Овен быстро переключается, стараясь заглушить эмоции активностью и новыми романами. Не любит оглядываться назад, но может мстить за обиду.

Телец

Телец долго переживает, цепляясь за воспоминания. Ему нужно время, чтобы отпустить, но если он решил уйти, то уже не вернется.

Близнецы

Близнецы сначала ведут себя так, будто ничего не произошло, но потом накатывает тоска. Им важно общение, поэтому быстро находят замену.

Рак

Рак глубоко страдает, замыкается в себе и погружается в воспоминания. Может долго надеяться на воссоединение, пока не отпустит окончательно.

Лев

Лев старается не показывать боль, но в душе переживает. Быстро доказывает себе и другим, что его жизнь прекрасна и он востребован.

Дева

Дева анализирует ошибки, тщательно разбирая отношения по частям. Может долго избегать новых знакомств, пока не убедится, что готова к новому этапу.

Весы

Весы не любят одиночество и стараются найти утешение в новом романе. Однако внутри долго сомневаются, было ли расставание правильным решением.

Скорпион

Скорпион глубоко переживает и может затаить обиду. Может мстить или кардинально менять жизнь, чтобы доказать, что стал только сильнее.

Стрелец

Стрелец воспринимает расставание как освобождение и шанс на новые возможности. Быстро переключается и уходит в путешествия или новые увлечения.

Козерог

Козерог сдержанно переносит разрыв, но внутри долго переживает. Сосредотачивается на карьере и саморазвитии, избегая новых отношений.

Водолей

Водолей философски воспринимает расставание, но дистанцируется от эмоций. Может быстро завести новые знакомства, но не сразу открывает душу.

Рыбы

Рыбы тяжело переживают разрыв, могут долго предаваться грусти и вспоминать прошлое. Спасаются творчеством или уходят в мир грез, чтобы исцелиться.

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