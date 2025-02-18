Як знаки Зодіаку переживають розставання: хто страждає, а хто одразу йде далі

Розставання — випробування для кожного, але знаки Зодіаку переживають його по-різному. Астрологи розповіли, хто довго страждає, а хто миттєво перемикається на нове кохання.

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Про переживання після романтичних розставань знаків Зодіаку розповіла астрологиня OLGA STELLA.

Овен

Овен швидко перемикається, намагаючись заглушити емоції активністю і новими романами. Не любить озиратися назад, але може мстити за образу.

Телець

Телець довго переживає, чіпляючись за спогади. Йому потрібен час, щоб відпустити, але якщо він вирішив піти, то вже не повернеться.

Близнюки

Близнюки спочатку поводяться так, ніби нічого не сталося, але потім накочує туга. Їм важливе спілкування, тому швидко знаходять заміну.

Рак

Рак глибоко страждає, замикається в собі і занурюється у спогади. Може довго сподіватися на возз'єднання, поки не відпустить остаточно.

Лев

Лев намагається не показувати біль, але в душі переживає. Швидко доводить собі та іншим, що його життя прекрасне і він затребуваний.

Діва

Діва аналізує помилки, ретельно розбираючи стосунки по частинах. Може довго уникати нових знайомств, поки не переконається, що готова до нового етапу.

Терези

Терези не люблять самотність і намагаються знайти розраду в новому романі. Однак всередині довго сумніваються, чи було розставання правильним рішенням.

Скорпіон

Скорпіон глибоко переживає і може затаїти образу. Може мстити або кардинально змінювати життя, щоб довести, що став тільки сильнішим.

Стрілець

Стрілець сприймає розставання як звільнення і шанс на нові можливості. Швидко перемикається і йде в подорожі або нові захоплення.

Козеріг

Козеріг стримано переносить розрив, але всередині довго переживає. Зосереджується на кар'єрі та саморозвитку, уникаючи нових стосунків.

Водолій

Водолій філософськи сприймає розставання, але дистанціюється від емоцій. Може швидко завести нові знайомства, але не відразу відкриває душу.

Риби

Риби важко переживають розрив, можуть довго сумувати і згадувати минуле. Рятуються творчістю або йдуть у світ мрій, щоб зцілитися.

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