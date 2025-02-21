Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее на выходных 22-23 февраля 2025 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых эти выходные могут стать опасным периодом в разных сферах жизни. Лучше избегать конфликтов, а также быть внимательнее к своим финансовым решениям.

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Эти выходные могут стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 22–23 февраля стоит быть осторожнее и в чем именно.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с непредвиденными трудностями в личных и финансовых вопросах. Неоправданные расходы или недопонимания с близкими могут вывести из равновесия. Важно избегать импульсивных решений и стараться сохранять спокойствие в любых ситуациях.

Лев

Львам следует быть внимательнее к своему эмоциональному состоянию. Их страстность и стремление к контролю могут привести к напряженности в отношениях с окружающими. Лучше избегать конфликтных ситуаций и подумать дважды перед тем, как что-то сказать или сделать.

Водолей

Водолеи могут столкнуться с препятствиями в карьере или делах, связанных с долгосрочными проектами. Чрезмерная сосредоточенность на работе и игнорирование отдыха могут привести к усталости или стрессу. Важно находить время для восстановления сил и не рисковать здоровьем ради достижения целей.

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