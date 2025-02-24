Счастливчики недели: три знака Зодиака, которым повезет с 24 февраля по 2 марта 2025 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе повезет в разных сферах жизни. Неделя принесет им приятные сюрпризы, а также успех в финансах и личных делах.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет в период с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Близнецы

Вас ждет успех в карьере. Усилия, приложенные ранее, наконец принесут результат. Возможны новые перспективы, выгодные предложения или повышение. В личной жизни наступает период стабильности — если были разногласия, сейчас удачное время для их решения. Вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне.

Стрелец

Вам повезет в финансовых вопросах. Возможны неожиданные поступления, бонусы или удачные сделки. В личной жизни гармония и романтика наполнят отношения. Одинокие Стрельцы могут встретить человека, с которым почувствуют настоящую эмоциональную связь. Неделя дарит баланс и приятные перемены.

Козерог

Неделя принесет удачу в личной жизни. Возможны новые знакомства, неожиданные признания или приятные сюрпризы от партнера. В работе тоже все складывается удачно — легкость в общении поможет заключить выгодные сделки или получить полезные связи. Главное — не упустить момент и действовать решительно.

Также Фокус писал финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года