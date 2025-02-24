Щасливчики тижня: три знаки Зодіаку, яким пощастить із 24 лютого до 2 березня 2025 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким цього тижня пощастить у різних сферах життя. Тиждень принесе їм приємні сюрпризи, а також успіх у фінансах та особистих справах.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить у період із 24 лютого до 2 березня 2025 року.

Близнюки

На вас чекає успіх у кар'єрі. Зусилля, докладені раніше, нарешті принесуть результат. Можливі нові перспективи, вигідні пропозиції або підвищення. В особистому житті настає період стабільності — якщо були розбіжності, зараз вдалий час для їх вирішення. Ви відчуєте впевненість у завтрашньому дні.

Стрілець

Вам пощастить у фінансових питаннях. Можливі несподівані надходження, бонуси або вдалі угоди. В особистому житті гармонія і романтика наповнять стосунки. Самотні Стрільці можуть зустріти людину, з якою відчують справжній емоційний зв'язок. Тиждень дарує баланс і приємні зміни.

Козеріг

Тиждень принесе удачу в особистому житті. Можливі нові знайомства, несподівані зізнання або приємні сюрпризи від партнера. У роботі теж усе складається вдало — легкість у спілкуванні допоможе укласти вигідні угоди або отримати корисні зв'язки. Головне — не упустити момент і діяти рішуче.

Також Фокус писав фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень з 24 лютого по 2 березня 2025 року