Раки, Рыбы и Скорпионы: Таро-прогноз самых счастливых знаков в марте 2025

Каким станет март 2025 в смысле везения для большинства представителей Зодиакального круга — в нашем Таро-прогнозе.

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Наступила долгожданная весна 2025 и первый месяц уже радует солнцем и потеплением. Эта радость немного подпорчена ретроградной Венерой (с 1 марта 2025), которая будет сопровождать нашу жизнь в течение полутора месяцев, но это все равно не помешает многим из нас обрести новое и важное. И даже ретро Меркурий который будет пятиться с середины месяца, тоже не станет препятствием для многих представителей зодиакального круга. Разбираемся, кому и что принесет март 2025.

Овен

Овнам будет везти в финансовой сфере. Причем новые источники доходов удастся закрепить на официальном уровне. Заключение перспективных договоров не смотря на положение планет.

Телец

Тельцы, вы — настоящие везунчики марта 2025. Судьбоносный месяц повернет многие ситуации в нужное вам русло и вы дождетесь горячо ожидаемых перемен в короткие сроки. Не исключено, что будете начинать новые проекты. Хотя, по мнению астрологов, сейчас и не время, но вас это почему-то не касается.

Близнецы

Близнецы, многие ситуации для вас серьезно заострятся и вы будете от этого точно не в восторге. Не самый благостный месяц для вас. Возможно, следующий будет лучше!

Рак

Раки, над вами взойдет Звезда. Очень важный месяц для вас, об этом говорят три старших аркана в раскладе. Правда в третью декаду месяца можете испытать некоторое одиночество. Зато первая и вторая этапы месяца станут для вас настоящим фейерверком.

Лев

Львам будет всерьез везти с деньгами и получится исполнить заветные желания. Для женщин возможно романтическое знакомство, которое, правда, сорее всего не принесет серьезных перспектив, но точно порадует вас.

Дева

Девы, вам лучше переждать этот период в каком-то спокойном месте, в котором вы уверены. Не лучшее время для вас. Много опасностей.

Весы

Весы включат мужские черты характера, а мужчинам предстоит взять себя в руки и действовать на полную мощность. Месяц интересный, особенно для женщин: много мужского внимания и симпатии.

Скорпион

У Скорпионов начало и середина месяца будут не самыми приятными, но вот третья декада компенсирует все неприятности периода. Планируйте все на третью декаду марта 2025.

Стрелец

Стрельцам предстоит набраться терпения для достижения ключевых задач периода. Удача — с вами, но она требует от вас терпения, которое вам точно не свойственно. Держитесь!

Козерог

Козерогов можно порадовать и поздравить: вам предстоит хорошее время с финансовой сферой. Исполнение желаний, хорошие доходы, которые иногда приходят просто так и вам ничего за это не будет.

Водолей

Водолеям предстоит сражаться в течение месяца марта 2025. Вы будете не в лучшей форме и ситуация вовне будет вам отражать ваше внутренне состояние.

Рыбы

Рыбы, вас ожидает интересный и очень противоречивый месяц. С одной стороны, денежное везение, с другой — не самые позитивные известия, которые смогут вас расстроить. Но третья декада марта 2025 снова улыбнется вам удачей. Словом, не месяц — американские горки.

Ранее Фокус писал финансовый таро-прогноз на март 2025.