Раки, Риби та Скорпіони: Таро-прогноз найщасливіших знаків у березні 2025 року

Яким стане березень 2025 у сенсі везіння для більшості представників Зодіакального кола — у нашому Таро-прогнозі.

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Настала довгоочікувана весна 2025 і перший місяць уже радує сонцем і потеплінням. Цю радість трохи зіпсовано ретроградною Венерою (з 1 березня 2025 року), яка буде супроводжувати наше життя протягом півтора місяця, але це все одно не завадить багатьом із нас здобути нове і важливе. І навіть ретро Меркурій, який буде п'ятитися з середини місяця, теж не стане перешкодою для багатьох представників зодіакального кола. Розбираємося, кому і що принесе березень 2025.

Овен

Овнам щаститиме у фінансовій сфері. Причому нові джерела доходів вдасться закріпити на офіційному рівні. Укладення перспективних договорів попри положення планет.

Телець

Тельці, ви — справжні везунчики березня 2025. Доленосний місяць поверне багато ситуацій у потрібне вам русло, і ви дочекаєтеся гаряче очікуваних змін у короткі терміни. Не виключено, що будете починати нові проєкти. Хоча, на думку астрологів, зараз і не час, але вас це чомусь не стосується.

Близнюки

Близнюки, багато ситуацій для вас серйозно загостряться і ви будете від цього точно не в захваті. Не найблагословенніший місяць для вас. Можливо, наступний буде кращим!

Рак

Раки, над вами зійде Зірка. Дуже важливий місяць для вас, про це говорять три старші аркани в розкладі. Щоправда, в третю декаду місяця можете відчути деяку самотність. Зате перший і другий етапи місяця стануть для вас справжнім феєрверком.

Лев

Левам буде всерйоз щастити з грошима і вийде виконати заповітні бажання. Для жінок можливе романтичне знайомство, яке, щоправда, найімовірніше, не принесе серйозних перспектив, але точно порадує вас.

Діва

Діви, вам краще перечекати цей період у якомусь спокійному місці, в якому ви впевнені. Не найкращий час для вас. Багато небезпек.

Ваги

Терези увімкнуть чоловічі риси характеру, а чоловіки мають узяти себе в руки і діяти на повну потужність. Місяць цікавий, особливо для жінок: багато чоловічої уваги і симпатії.

Скорпіон

У Скорпіонів початок і середина місяця будуть не найприємнішими, але ось третя декада компенсує всі неприємності періоду. Плануйте все на третю декаду березня 2025.

Стрілець

Стрільцям доведеться набратися терпіння для досягнення ключових завдань періоду. Удача — з вами, але вона вимагає від вас терпіння, яке вам точно не властиве. Тримайтеся!

Козеріг

Козерогів можна порадувати і привітати: на вас чекає гарний час із фінансовою сферою. Здійснення бажань, хороші доходи, які іноді приходять просто так і вам нічого за це не буде.

Водолій

Водоліям доведеться боротися протягом місяця березня 2025. Ви будете не в найкращій формі, і ситуація зовні буде вам відображати ваш внутрішній стан.

Риби

Риби, на вас чекає цікавий і дуже суперечливий місяць. З одного боку, грошове везіння, з іншого — не найпозитивніші звістки, які зможуть вас засмутити. Але третя декада березня 2025 року знову посміхнеться вам удачею. Словом, не місяць — американські гірки.

Раніше Фокус писав фінансовий таро-прогноз на березень 2025.