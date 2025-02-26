Лунный календарь на март 2025 года: какие дни будут благоприятными

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. О самых опасных днях в марте — рассказываем дальше.

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Астролог Анжела Перл рассказала, когда в марте 2025 года Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц весны будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в марте 2025 года

Растущая Луна — 1 – 13 марта, 30 – 31 марта

Полнолуние — 14 марта;

Убывающая Луна — 15-28 марта;

Новолуние — 29 марта.

Лунный календарь на март 2025 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в марте считаются такие даты: 5, 7, 9, 21 марта.

Лунный календарь на март 2025 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных дел в марте считаются 2, 4, 11, 14, 23 и 29 число.

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