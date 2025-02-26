Місячний календар на березень 2025 року: які дні будуть сприятливими

Фази Місяця вважаються важливим аспектом, який може впливати на емоційний стан і поведінку людини. Про найнебезпечніші дні в березні — розповідаємо далі.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли в березні 2025 року Місяць змінюватиме свій статус, а також, які дні в перший місяць весни будуть сприятливими і несприятливими для важливих справ.

Фази Місяця в березні 2025 року

Зростальний Місяць — 1 — 13 березня, 30 — 31 березня

Повний місяць — 14 березня;

Спадний Місяць — 15-28 березня;

Молодик — 29 березня.

Місячний календар на березень 2025 року: сприятливі дні

Вдалими для важливих справ і починань у березні вважаються такі дати: 5, 7, 9, 21 березня.

Місячний календар на березень 2025 року: несприятливі дні

Небезпечними і несприятливими для важливих справ у березні вважаються 2, 4, 11, 14, 23 і 29 число.

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