Ретроградная Венера с 3 марта по 15 апреля 2025: чего ожидать

Впервые в этом году Венера отправится в ретроградное путешествие с 3 марта по 15 апреля, а ее влияние будет ощущаться особенно ярко.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что нам ожидать от Ретроградной Венеры, а также каких рекомендаций лучше придерживаться в этот период.

Ретроградная Венера 2025: что принесет период с 3 марта по 15 апреля?

В 2025 году Венера отправится в ретроградное путешествие с 3 марта по 15 апреля, а ее влияние будет ощущаться особенно ярко. Интересно, что движение планеты затронет сразу два знака: сначала Овен (3–27 марта), а затем Рыбы (27 марта – 15 апреля). Это придаст периоду двойственную природу: сначала активную и страстную, затем – более чувственную и туманную.

Как это повлияет на нас?

3–27 марта: ретроградная Венера в Овне

Энергия Овна заставит нас пересматривать отношения в духе "все или ничего". Возможны внезапные разрывы, вспышки ревности, желание вернуть утраченное или доказать свою независимость. Этот период будет подталкивать к импульсивным решениям, но стоит задуматься: действительно ли это ваша истинная потребность?

27 марта – 15 апреля: ретроградная Венера в Рыбах

Когда Венера перейдет в знак Рыб, эмоции станут мягче, но иллюзий – больше. Может возникнуть соблазн идеализировать партнера, вернуться к токсичным отношениям или погрузиться в ностальгию. Также этот период может принести творческий подъем, но мешать рациональному мышлению.

Общие рекомендации на этот период

Не спешите с выводами в личной жизни – что кажется страстным в марте, в апреле может оказаться иллюзией. Берегите финансы – Венера связана с деньгами, а в ретроградном движении может провоцировать необдуманные траты. Работайте с прошлыми отношениями – это хороший момент для осознания истинных чувств и прощения. Отложите кардинальные перемены во внешности – подождите середины апреля, чтобы избежать разочарований. Ретроградная Венера – это не про хаос, а про возможность переосмыслить важное. Если не поддаваться на эмоциональные всплески и не питать иллюзий, можно вынести из этого периода ценные уроки.

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